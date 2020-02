Las veces que María Antonieta Alva fue agraviada tras ser ministra

María Antonieta Alva Luperdi es una economista de 34 años, con una maestría en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y ahora es la titular de la cartera ministerial más importante del país, el de Economía y Finanzas. Su nombre ha regresado a ser portadas de noticias en medios de comunicación, pero no por sus logros si no por los agraviantes en su contra. ¿A qué se debe esto?

El último viernes el semanario Hildebrandt en sus trece difundió la transcripción de un audio en el que el presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, insultaba a la ministra Alva porque no aceptó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asumiera una deuda de $ 1 500 millones que la institución había adquirido.

“(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das plata, vas a quedar como responsable”, se oye decir a Paredes en el audio al que La República tuvo acceso.

No obstante, esta no es la primera vez que María Antonieta Alva ha sido atacada con calificativos que buscaban denigrarla por cualidades externas a su gestión como ministra. Desde que asumió le llovían críticas.

Maria Antonieta Alva tenía 34 años cuando asumió la titularidad del MEF. Foto: La República.

María Antonieta Alva y las críticas tras asumir el cargo

El pasado 3 de octubre de 2019, María Antonieta Alva juró como ministra de Economía y Finanzas e inmediatamente políticos y ciudadanos en redes sociales comenzaron a cuestionar su designación por su edad de 34 años y la “falta de experiencia” que tenía.

Sin embargo, esta situación no fue la misma en el caso de Fernando Zavala, quien tenía la misma edad cuando ocupó el mismo puesto en el 2005, durante el mandato de Alejandro Toledo.

Luego que el Ejecutivo resalte que tenía una línea de carrera profesional de más de 10 años en el sector público en diferentes cargos en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Educación (Minedu), las críticas aún continuaban.

Comenzaron a calificar de sospechoso que el padre de María Antonieta Alva sea el exprofesor y amigo del presidente Martín Vizcarra. Esto pese a que antes que el jefe de Estado llegue a Palacio, ella ya se desenvolvía con cargos importantes en los ministerios.

Fernando Zavala también tenía 34 años cuando asumió la titularidad del MEF en el 2005.

Tras estos hechos, la ministra Alva respondió a la prensa sobre qué posición tomaba ante las críticas en su contra, señalando que gran parte de estas se debían al machismo insertado en los peruanos.

“Es imposible no pensar que hay algo acá de machismo. No solo se habló que era la hija de alguien. Yo creo que si hubiese sido un hombre, no necesariamente se habría puesto en tela de juicio. La primera reacción creo que no ha evaluado mi trabajo y experiencia”, declaró María Alva, añadiendo su desempeño como directora general de Presupuesto Público, área en el que se refirió que tiene relación con las reglas fiscales.

Además, sobre las críticas a su edad, sostuvo que es una oportunidad a toda su generación y que esto se debe dar a todos los ciudadanos, sin vinculación de cierto pensamiento político.

“Creo que por parte de desconocimiento e ignorancia se piensa que la igualdad de oportunidades es una marca registrada de una ideología política, creo que eso es un gran error. La igualdad de oportunidades debe ser un fin de cualquier ciudadano de este país”, declaró.

Ministra de Economía insultada por cumplir su función

Nuevamente María Antonieta Alva fue atacada de manera ofensiva luego de tomar una decisión adecuada a las leyes. El último domingo se difundió un audio en el que Carlos Paredes Lanatta, presidente de Petroperú, la insulta porque ella se negó a que el MEF asumiera la millonaria deuda que tenía la institución por la cuestionada refinería de Talara.

“(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, puta, se te cae toda la mierda, cojuda, si no me das plata, vas a quedar como responsable”, dijo Paredes.

La fecha exacta del diálogo se desconoce, pero se presume que sea por enero de este luego de la decisión de la ministra. "A la señorita ministra no le quedará más que refunfuñar, mentarme la madre y darme la plata”, agregó el jefe de Petroperú.

Por su parte, Carlos Paredes indicó que la grabación fue de una conversación privada y que las lisuras usadas es parte de su lenguaje coloquial habitual. Reitera que no le faltó el respeto a María Antonieta Alva, y que ambos conversaron sobre el caso y ya superaron el caso.

No obstante, María Antonieta Alva manifestó su rechazo al audio difundido en su contra y sostuvo que no debe ser normalizada cualquier tipo de violencia con la justificación de "expresiones habituales de comunicación”, en referencia al argumento del presidente de Petroperú.

“Rechazo cualquier tipo de violencia. Los insultos y adjetivos ofensivos hacia mujeres y hombres no deberían ser normalizados como parte de expresiones habituales de comunicación”, condenó Alva Luperdi, a través de una publicación en Twitter.

“Se tiende a disminuir a las mujeres en cargos importantes”

La antropóloga y especialista en género María Eugenia Ulfe Young explica a La República que estas declaraciones son parte de una tendencia que busca disminuir a las mujeres cuando ocupan cargos importantes, como parte del sistema patriarcal insertado en la sociedad peruana.

“Cuando hay mujeres cuando tengan cargos de toma de decisiones importantes se tiende a disminuir buscando argumentos, que en realidad no han sido argumentos, que son para descalificándolas por su edad, o por otro factor”, declaró Ulfe Young.

Enfatiza en que a pesar que la conversación era privada, al difundirse se hicieron públicas provocando que toda la ciudadanía se entere cómo Carlos Paredes Lanatta se refería sobre la ministra.

La especialista sostiene además que la edad, así como otros factores, se usan de manera recurrente en la cultura política “sobretodo para poder desligitimar ciertas funciones que puedan llevar a cabo mujeres”.

“Seguimos siendo una sociedad en la que la raza, clase, género y la generación se utilizan como formas de clasificación social que al mismo tiempo es una forma de discriminación”, subrayó.

La Defensoría del Pueblo también condenó las palabras del presidente de Petroperú en contra de la ministra María Antonieta Alva. A través de su cuenta de Twitter la institución compartió un mensaje resaltando que “en ninguna instancia se debe tolerar este tipo de conductas que buscan denigrar y limitar el ejercicio político de las mujeres”.