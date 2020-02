Luis Castañeda Lossio: “Me acabo de enterar que soy miembro de una asociación ilícita" [VIDEO]

El exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, afirmó este martes que “se acaba de enterar” que es miembro de una asociación ilícita pues aseguró que la acusación del Ministerio Público en su contra, que lo involucra con sobornos recibidos por las empresas Odebrecht y OAS, “está bastante jalado de los pelos”.

“Me acabo de enterar que soy miembro de una asociación ilícita. Es increíble. Yo no tengo ninguna asociación con la señora Giselle Zegarra y el señor José Luna. También dicen que hay 18 procesados. Yo creo que eso está bastante jalado de los pelos”, declaró este martes Castañeda Lossio durante la audiencia de prisión preventiva en su contra en la sala del Poder Judicial.

Posteriormente, el exburgomaestre recordó que tiene “toda una trayectoria de gestión” en la construcción de pistas, hospitales, escaleras, albergues, comedores, entre otras obras que, según Castañeda, se desarrollaron con “honradez y trabajo”.

“Yo tengo toda una trayectoria de gestión, nosotros somos los que más hemos hecho obras, ahí están nuestros hospitales, nuestros albergues, la cantidad de kilómetros que hemos hecho”, sostuvo.

Por otro lado, Castañeda Lossio exhortó a la jueza María Álvarez Camacho, titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, que “llamen a todos los funcionarios” que trabajaron durante su gestión para que vean que no hubo “ninguna irregularidad”.

Luis Castañeda Lossio fue amonestado verbalmente por la jueza. Foto: Mauricio Malca / La República

“Quizá se me dice el mudo pero es porque no hago tanta fanfa, yo lo que hago es el trabajo, cosas que mejore al ciudadano, aquella madre, hijo, niño que no tiene acceso a la salud, sino a través de los hospitales de Solidaridad”, agregó.

En otro momento, habló de las avenidas 28 de julio, del túnel de San Juan de Lurigancho y del proyecto del túnel para el metro Lima-Callao, asegurando que “no tienen sobre evaluaciones”. “¿De qué estamos hablando? […] Ninguna empresa brasileña me ha dado dinero", enfatizó.

Cabe recordar que la jueza María Álvarez Camacho suspendió la audiencia de evaluación de la solicitud de 36 meses de prisión preventiva contra Luis Castañeda Lossio, José Luna Gálvez y Giselle Zegarra para el viernes 14 de febrero a las 10:00 horas. Señaló que se analizarán los fundamentos para anunciar la decisión en la fecha mencionada.