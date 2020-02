Keiko Fujimori: juez Víctor Zuñiga deberá evaluar apelación a su favor

Keiko Fujimori. La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional de Crimen Organizado del Poder Judicial consideró devolver al despacho del juez Víctor Zuñiga el recurso de apelación presentado por la defensa de la excandidata presidencial, Keiko Fujimori referida a la medida de 15 meses de prisión preventiva en su contra.

En efecto, según el tribunal de segunda instancia, Zuñiga Urday debe emitir un pronunciamiento oficial sobre el recurso del fiscal del Equipo Especial, José Domingo Pérez, de anular la decisión del magistrado en caso admita la apelación presentada por Giulliana Loza, abogada de Fujimori Higuchi, hace unos días.

Cabe recordar que el pedido del representante del Ministerio Público se dio tras conocer que dicho magistrado declaró “admisible” el trámite del recurso de apelación a favor de la lideresa de Fuerza Popular (FP) quién se encuentra internada en el penal anexo de Mujeres de Chorrillos.

Keiko Fujimori afrontará 15 meses de prisión preventiva desde este martes 28 de enero. Foto: Poder Judicial.

Entre sus argumentos, el fiscal Pérez Gómez, argumentó que la abogada Giulliana Loza presentó dicha apelación fuera del plazo de 3 días establecido por el Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria.

Es así que ahora el magistrado Víctor Zuñiga deberá pronunciarse primero por el pedido de la Fiscalía de desestimar la apelación a favor de Keiko Fujimori. El juez podrá así tramitar la apelación o en su defecto reconocer lo dicho por Domingo Pérez sobre el plazo vencido.

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. Foto: Jorge Cerdán / La República.

En caso el juez titular de la Sala considera seguir con el trámite a favor la de la liberación de la hija de Alberto Fujimori en segunda instancia, es la Sala Superior la encargada de volver hacer un “control de forma” previo de dicho expediente determinando su admisibilidad.

Pérez pidió confirmar prisión preventiva

Cabe recordar que el fiscal José Domingo Pérez remitió un documento al juez Zúñiga el último lunes solicitándole dar por consentida la prisión preventiva al no haberse presentado la apelación dentro del plazo legal (hasta el 31 de enero por la tarde).

Según explicó el integrante del Equipo Especial Lava Jato, la defensa legal de la excandidata presidencial, representada por la abogada Giulliana Loza, no presentó el recurso contra la medida de restricción por la que Fujimori Higuchi estará recluida 15 meses en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

“Se ha presentado un escrito al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria solicitando la confirmatoria de la resolución que impone 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, por cuanto no se ha fundamentado el recurso de apelación que interpuso la abogada Giulliana Loza en el plazo de tres días. No lo ha realizado el día viernes. No ha presentado su recurso de apelación y, por lo tanto, debe ser declarada inadmisible este recurso por no fundamentación”, afirmó Pérez.

Giulliana Loza responde

Por otro lado, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, manifestó este lunes que la apelación a los 15 meses de prisión preventiva dictada en contra de su patrocinada sí fue presentada en los tres días de plazo que ordena la ley.

A través de su cuenta de Twitter, la letrada indicó que el último viernes 31 de enero, a pesar que no había sido notificada de la resolución que ordenó la medida de restricción, se presentó ante el Poder Judicial para dejar el recurso, sin embargo, este no fue recibido debido "un trámite administrativo.

Giulliana Loza. Foto: Captura.

“La apelación ha sido presentada dentro del plazo. Aún no hemos sido notificados de la resolución, conforme lo hemos solicitado y reiterado. El viernes, a pesar de estar en el horario permitido y dentro de las instalaciones judiciales, no se nos permitió ingresar la apelación debido a un trámite administrativo”, escribió Loza.