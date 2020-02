Acción Popular: Tenemos que ver en el Congreso lo que pasó con la demanda de Odebrecht

Otto Guibovich, virtual congresista y vocero de la bancada de Acción Popular (AP), indicó que el nuevo Parlamento tendrá la responsabilidad, una vez que haya jurado, de evaluar qué fue lo sucedió a nivel de Ejecutivo en relación a la demanda presentada por Odebrecht ante la CIADI.

“En estos tiempos de corrupción expandida a nivel nacional, creo que la fiscalización del congresista toma una posición muy importante. Hay que fiscalizar. Lamento mucho que, quizá por la necesidad de mantener la confidencialidad en alguna información, no se vio esto de manera más integral. No puede ser que nos sorprenda con esta demanda”, indicó en diálogo con Canal N.

El 21 de enero, Odebrecht, mediante su firma OLI LUX, reclamó ante la Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para solicitar un proceso de arbitraje contra el Estado peruano debido a la resolución del contrato de concesión del Gaseoducto Sur Peruano (GSP).

La empresa brasilera argumenta en su demanda que el Perú no cumplió con sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Econcómica Belga – Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en referencia al proyecto GSP.

En consecuencia, el virtual congresista comentó que se tiene que indagar cómo fue que se desencadenaron los hechos para que una empresa imputada de cohecho determine demandar al Estado peruano.

“Tiene que verse [en el Congreso] qué ha pasado realmente. Podemos argumentar que no hemos tenido experiencia, que el caso es único, particular, está bien, pero hay que coordinar bien. Si el contrato del Gaseoducto del Sur tiene vicios de corrupción, yo no creo que vayan a tener éxito. Sin embargo, por qué llegamos a esta situación, esa es la gran pregunta”, concluyó.

Sobre su cargo en la bancada de Acción Popular, Otto Guibovich señaló que la vocera alterna será Yessi Fabián. Además, mencionó que se debe realizar algunas medidas para evitar que vuelva a acontecer un hecho como la demanda de Odebrecht.

“Tenemos que verlo en el Congreso, qué pasos erráticos hemos dado, y hay que corregirlos. Si es que se nos ha ocultado [información del Ejecutivo], sería gravísimo”, aseveró.