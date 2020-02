UPP: Posemoscrowte Irrhoscopt explicó el origen de su nombre [VIDEO]

El virtual congresista por Huancavelica de la agrupación Unión Por el Perú (UPP), Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua Payano, explicó el origen de su nombre luego de obtener 12 mil 197 votos en las últimas elecciones extraordinarias congresales 2020.

En efecto, Chagua Payano aseguró que su nombre no proviene de ninguna lengua extranjera sino más bien es la “unión de símbolos químicos" que sustrajo su padre quién es un profesor en dicha materia en su región.

“Es una creación de mi padre, mi papá, aparte de ser un agricultor, también es docente y enseña el curso de química […] Es así que de algunos símbolos químicos por una asociación hizo mi nombre", contó el también médico etnocacerista de la agrupación liderada por Antauro Humala durante una entrevista en RPP.

En efecto, de acuerdo a Iro (como también lo llaman sus amigos de confianza), su nombre incluye los símbolos de los nombres químicos: Polonio (Po), Selenio (Se), Molibdeno (Mo), Escandio (Sc) y Rodio (R), entre otros elementos.

“Al inicio les costaba pronunciar mi nombre, pero después siempre me decían por mi nombre completo. Los que me tenían confianza me decían Iro en el colegio, en el barrio, en la universidad, ahora en el trabajo”, expresó.

Andahuaylazo

El ahora representante al Legislativo por Huancavelica, se refirió también a la situación de los etnocaceristas enjuiciados por el caso Andahuaylazo el 2005 y consideró que son”expresos políticos" pues ahora se reconocen como congresistas.

“Por Junín, Carlos Chavarría me reafirma que hay que dialogar lo mismo me dice Héctor Maquera desde Tacna. Necesitamos tener un consenso. Dialogando no nos quita anda. Nosotros ya somos insurgentes. Somos expresos políticos ahora somos congresistas”, manifestó.

Cambio de Constitución

Por otro lado, el virtual congresista por UPP criticó la Constitución de 1993 y dijo que “no tiene legitimidad” pues nació de la dictadura del expresidente encarcelado Alberto Fujimori.

“Cuando se intenta retomar la legalidad a la constitución legítima de 1979. La constitución del 93 fue parida por un golpe de Estado. Legítimamente no tiene la aprobación de la población”, aseveró.

Además, aseguró que la actual Constitución “permite la esclavitud” motivo por el cuál UPP buscará su derogación y cambio en el nuevo Parlamento 2020-2021. “Esta Constitución permite la esclavitud permite el saqueo. El artículo 62 de la Constitución afirma que se protege la inversión extranjera atravesó de contratos de ley”.

Finalmente, Chagua Payano habló sobre cómo lograr los votos necesarios para el cambio de Constitución y aseguró que “están en conversación” con las otras agrupaciones políticas que fueron elegidas el pasado 26 de enero.

“Bueno para eso se conversa. Estamos en conversaciones con todas las fuerzas políticas posibles. No nos negamos a dialogar con nadie. Si es que lo que se trata es de evitar un costo social”, agregó.