FREPAP recibe propuesta para aliarse con la bancada de UPP

Hasta la sede del Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), en Surco, llegó un emisario de Unión por el Perú llevando la propuesta de una alianza con el fin de tomar la mesa directiva del Congreso y hacer frente a Acción Popular que estaría en tratos con Alianza para el Progreso con el mismo fin.

Los promotores de esta propuesta serían Martín Barrientos, cercano a Antauro Humala, y Virgilio Acuña, de Unión por el Perú.

El emisario dejó la propuesta y dijo que en 24 horas tendría la respuesta. “Es lo que me ha dicho el vocero del FREPAP, Pedro Inga”, refirió, sin identificarse.

Según agregó, en el plan de Unión por el Perú no solo está el partido del movimiento religioso Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal sino que también estaría gestionando acercamientos con el partido Podemos de José Luna.

Durante el día el local de los israelitas estuvo muy concurrido, incluso por quienes ofrecieron servicios de asesoría a los congresistas elegidos para que tengan un aprendizaje acelerado sobre la gestión legislativa.

El personal de la organización frepapista recibió ambas propuestas en la puerta, tras una reja. Ninguno de ellos cruzó el umbral de la sede política.

Total hermetismo

La prensa que acudió a recabar información tampoco fue atendida. Indicaron que no iban a dar ningún tipo de información mientras no salgan los resultados finales de la ONPE.

En cuanto a las reuniones que venían desarrollando los congresistas elegidos, indicaron que los virtuales legisladores no estaban presentes porque ya no requieren ningún tipo de coordinación.

Acotaron que solo les falta designar a los asesores que tendrá la bancada israelita y precisaron que serán miembros de la congregación.

Sobre el trabajo que van a realizar en el Congreso se limitaron a decir que desarrollarán todo el programa que tienen planeado.

Los jefes de prensa también han sido cambiados. Hasta ayer lo lideraba Salomón Ortega. No se conoce quién lo sucederá.

"Ahora no queremos contacto con la prensa", subrayaron.

“El mundo de afuera no les interesa

”El antropólogo y exministro de Cultura Juan Ossio es una de las personas que más han estudiado a este movimiento religioso. Considera el sorpresivo triunfo del FREPAP como la expresión del descontento de sectores con el sistema político y sus líderes.

“Han probado suerte y tuvieron eco. Pienso en los valores que tienen y no concuerdan como es el enfoque de género. Va a haber un choque. La tendencia a no hablar y cerrarse al mundo de afuera no es nueva. No les interesa”, explicó.

Datos

FREPAP. Su presidente es Ezequiel Jonás Ataucusi Molina.

Congresistas. Al 97,99% de actas procesadas este partido político ha obtenido quince curules. Seis de ellas serán ocupadas por mujeres.