Todo listo para el desarrollo de la jornada electoral

Más de 700 toneladas de material electoral fueron distribuidas a nivel nacional y en el extranjero por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), dejando todo operativo para que este domingo los ciudadanos puedan emitir su voto en las elecciones del nuevo Parlamento.

Ayer, la ONPE empezó desde las 11:00 p.m. con la última distribución de 476 toneladas de útiles de sufragio y equipos informáticos que serán utilizados en Lima y Callao. Los días 5 y 10 de enero, este organismo electoral hizo lo propio en el extranjero y al interior del país, respectivamente.

De esta manera, más de 84 mil mesas de votación contarán con cédulas de sufragio, actas electorales, ánforas, cabinas de votación, tampones, lapiceros, así como equipos informáticos para el voto electrónico, según corresponda. También habrá cédulas braille para que las personas con discapacidad visual puedan sufragar.

Seguridad

Asimismo, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha dispuesto que 135 mil efectivos garanticen, a nivel nacional, la seguridad de los ciudadanos, funcionarios de los diferentes organismos electorales y observadores internacionales. Así lo dio a conocer ayer el teniente general Jorge Pérez en la explanada del Estado Nacional, donde se presentó el plan operativo policial.

En Lima, se desplegarán más de 16 mil efectivos de comisarías pertenecientes a las Divisiones Policiales Centro, Norte, Sur, Este y Oeste. También provienen de la División de Emergencia, la SUAT, el Escuadrón Verde y el Grupo Terna. Adicionalmente, apoyarán tres mil efectivos más de direcciones especializadas como la DIRINCRI, la DIRCOTE y la DIRANDRO.

Desde las 6 de la mañana, circularán por la capital cientos de vehículos patrulleros.

Observadores

En esta jornada electoral congresal extraordinaria participarán 230 observadores internacionales, acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que verificarán la transparencia del desarrollo de estos comicios.

De esta cifra, 105 corresponden a la misión de observación de la Unión Europea (UE) y 35 pertenecen a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Otros 31 integran la misión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).

También participarán en estas elecciones delegaciones del Parlamento Andino, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) y el Observatorio de Estudios Electorales y Políticos Institucionales (OEEPI). Asimismo, Transparencia Electoral, el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (CEDHUS) y la Fundación Alianza Estratégica.

Restricciones

Desde la medianoche de ayer, está prohibido realizar mítines o manifestaciones de carácter político. La sanción para quienes infrinjan esta regla es una pena privativa de la libertad no menor de tres meses ni mayor de dos años.

Asimismo, desde hoy está restringida toda clase de propaganda política, y quienes transgredan la norma recibirán una multa de 30 a 100 UIT, así como una pena privativa de la libertad no menor de 2 años.

Además, a partir de las 8 de la mañana de hoy está prohibida la venta de bebidas alcohólicas, hasta el lunes 27 a la misma hora. Quien no respete la denominada ‘ley seca’ puede recibir una pena de carcelería no mayor de seis meses; así como una multa no menor del 10% del ingreso mínimo, multiplicado por 30 días multa.

Así, más de 24 millones de peruanos elegiremos este domingo al nuevo Congreso.