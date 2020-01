Cacho Souza, Guerrero y Bermejo: Buscan descentralización

Quieren una nueva Constitución que devuelva los derechos robados por la dictadura de Alberto Fujimori, así lo expuso Guillermo Bermejo. Por su parte, Katherine Guerrero pretende impulsar la salud, deporte y sobre todo la descentralización. José Cacho Souza tiene como motivación velar por el futuro de los más jóvenes.

Inmunidad parlamentaria

Si llegan al Congreso, Perú Libre propondrá la eliminación de la inmunidad parlamentaria para así evitar que la institución sea un ‘refugio de delincuentes’ y terminar con las distinciones que posee el parlamentario con el ciudadano.

La convicción de Alianza para el Progreso es cambiar este mecanismo. Katherine Guerrero expuso que muchos congresistas se han escudado en la inmunidad para no pasar por procesos de investigación. Asimismo, resaltó que solo se debe utilizar para casos que comprometan netamente el trabajo de fiscalización.

José Cacho Souza señaló que hay que evitar que la inmunidad se convierta en impunidad, por lo que recomendó cambiar parte del Reglamento del Congreso, ya que de eliminarla por completo los congresistas tendrán que concentrarse solo en defenderse de las denuncias en su contra y no en fiscalizar.

Unión civil - Matrimonio igualitario

En contra de la discriminación. Guillermo Bermejo aclaró que está a favor de este tema, pero manifestó que hay problemas mucho más grandes específicamente en educación y centralización, por lo que la agenda de Perú Libre se centrará en atender las necesidades del Perú.

Al igual que su contrincante, la número 23 de APP indicó que están a favor de los derechos básicos constitucionales y el libre albedrío de las personas.

Financiamiento de campañas

No tiene plata como cancha y eso ha quedado claro, según la candidata de APP, al no tener ningún tipo de publicidad en las calles. Además, resaltó que al final de la campaña electoral será necesario hacer un reporte de los gastos para tener transparencia.

El número 18 de Perú Patria Segura alegó que toda campaña por más austera que sea necesita dinero, el cual no ‘sale del aire’, no obstante, recordó a su opositora que en las elecciones del 2021 ya no existirá voto preferencial por lo que le cuestionó como los partidos políticos podrán auto -gestionarse.

Sueldo de congresistas

El candidato de Perú Patria Segura manifestó que más haya del sueldo de los parlamentarios se debe observar si los funcionarios en general reciben una remuneración adecuada con sus calificaciones.

Sin embargo, el número 13 de Perú Libre consideró desproporcionado el monto que recibe el legislador por mes, ya que otras personas cobran 600 soles. Bermejo propuso que se recorte a la mitad el sueldo de los congresistas.

Para más información, visita la página web de RTV https://rtv.pe