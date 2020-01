Lava Jato: Arbizu indica que Bartra no pidió a Telefónica números de García y Keiko

El postulante al Parlamento por Juntos por el Perú Julio Arbizu sostuvo en entrevista televisiva que la expresidenta de la Comisión Lava Jato del Congreso, Rosa Bartra, no solicitó información a la compañía Telefónica de Alan García y Keiko Fujimori.

“Cobra sentido aquello que se dijo de que Rosa Bartra los había blindado y había ejercido un papel de protectora de estas dos personas, (cuando) el Ministerio Público dio cuenta de sus presuntas responsabilidades desde hace mucho tiempo”, explicó Julio Arbizu para Canal N.

Asimismo, dijo que la información que proporciona es importante porque podría llevar a indicios razonables de la comisión de delitos o por lo menos la participación en irregularidades por parte de ellos en comunicaciones con personajes que ya han aceptado su responsabilidad penal, como los empresarios brasileños o las personas que tuvieron contacto directo con ellos.

“Pero no damos con la sorpresa que la señora Bartra omitió absolutamente a Telefónica pedirle información sobre estas personas”, reiteró.

A la vez, Julio Arbizu expresó que este es un asunto de extrema gravedad en el marco de lo que es el ejercicio de una comisión investigadora.

PUEDES VER Solidaridad Nacional insiste en no disculparse tras discriminación contra Julio Arbizu

“No podemos pedirle entonces al Congreso que actúe de manera correcta cuando una persona con ese cargo tiene esta (“benevolencia”). […] Una persona que no tiene prolijidad no merecería presidir una comisión investigadora”, sentenció.

Vale recordar que hasta la fecha Rosa Bartra es severamente cuestionada por su labor en dicha comisión, pues desde ella no se consiguió tantas pruebas relevantes como lo hizo el Ministerio Público y no se hallaron responsabilidades en García y Keiko.

Por otro lado, a través de su cuenta de Twitter se refirió a la determinación de Solidaridad Nacional de no pedir disculpas por el acto racista que cometió uno de sus candidatos (Mario Bryce) en su contra.

PUEDES VER Giulliana Loza asegura que no es necesaria la presencia de Keiko Fujimori en audiencia

“La incapacidad de Solidaridad Nacional de rectificarse demuestra, no solamente una escasez de grandeza y humildad, sino la seguridad de que no les interesa representar a las mayorías. Representan solo las viejas practicas de la política, por eso la gente no los quiere de regreso”, escribió Julio Arbizu.