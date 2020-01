Frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas [FOTOS]

Las frases políticas de la semana resume los hechos más importantes y polémicos a nivel nacional. En estos últimos siete días, el fallo del Tribunal Constitucional sobre la disolución del Congreso fue el que marcó un antes y un después a la historia peruana.

Zeballos sobre decisión del TC

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, se pronunció inmediatamente después que el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda competencial que interpuso Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente, en contra del Poder Ejecutivo por haber disuelto el Congreso.

Con este fallo, el máximo órgano intérprete de la Carta Magna declaró constitucional la disolución del Parlamento, decretado por el presidente Martín Vizcarra el pasado 30 de setiembre de 2019.

Presidenta del TC sobre cuestión de confianza

Uno de los argumentos que estaban en cuestionamiento tras la disolución del Legislativo eran los parámetros que representaran un planteamiento de cuestión de confianza y una negativa “fáctica” de esta.

Marianella Ledesma, nueva presidenta del TC, aclaró que la negativa del voto de confianza no se debe de ver si es tácita o fáctica, sino que las acciones del Parlamento deben estar de acuerdo con la aceptación del requerimiento del Poder Ejecutivo.

Olaechea tras rechazo de demanda competencial

El titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, indicó que acatará el fallo del TC y será la historia quien juzgue la decisión.

Olaechea además interpuso una medida cautelar, a la par de presentar la demanda competencia, pero que no fue admitida debido a que esta apelaba que se suspendan las elecciones congresales que ya estaba en proceso.

Defensoría cuestiona decisión del JNE

La Defensoría del Pueblo criticó la decisión del Jurado Nacional Electoral (JNE) de no aplicar la valla electoral de cancelación de la inscripción de organizaciones políticas en las elecciones congresales que se realizarán el próximo 26 de enero.

Fiscal Pérez pide prisión preventiva para Keiko Fujimori

El fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, argumentó ante el juez que los actos de obstaculización a la investigación que sigue contra Keiko Fujimori continúan.

Sostuvo además que la lideresa de Fuerza Popular no cuenta con arraigo laboral ni familiar y representa un alto riesgo de fuga. Última audiencia para evaluar esta solicitud sería el jueves 23 de enero.

Lecaros minimiza investigación en su contra

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, criticó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por abrir una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de omisión de denuncia.

Esto debido a que el magistrado habría aceptado que los exconsejeros Iván Noguera y Julio Gutiérrez Pebe le pidieron que favorezca legalmente a conocidos suyos en procesos judiciales.

Suspenden colegiatura de Pedro Chávarry

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) decidió suspender la colegiatura del fiscal supremo Pedro Chávarry durante 18 meses, por incumplir deberes fundamentales de abogacía.

Además de desobeder la ley, no demostró probidad e integridad, no fue veraz y no fue un ejemplo de profesional, se indica en al resolución del colegiado. Este hecho fue recomendado por el exprocurador Antonio Maldonado.