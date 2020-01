Mendoza: “El pueblo no debe repetir la historia penosa del Parlamento anterior”

La Libertad. La excandidata presidencial y lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, denunció que este proceso electoral es atropellado y que no se viene aplicando la reforma política.

“Tenemos un proceso electoral en el que los mismos de siempre quieren volver (al Parlamento), camuflados, bajo nuevos logos, etiquetas. Por eso tenemos que estar muy vigilantes para no repetir la historia penosa y vergonzosa del Congreso pasado, que el pueblo cerró. No permitamos que ellos vuelvan”, manifestó cuando se le consultó sobre la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no aplicar la valla electoral del 5% en estos comicios congresales.

Verónika Mendoza insistió que en este proceso electoral hay muchas arbitrariedades y atropellos, “pero nosotros no vamos a bajar los brazos y vamos a dar batalla hasta el último día”. “Las elecciones del 26 de enero definen el carácter de la transición, luego de la crisis profunda y grave de corrupción que hemos visto en los últimos años”, puntualizó.

La excandidata presidencial llegó a la ciudad de Trujillo para respaldar la campaña de los siete aspirantes al Parlamento de La Libertad por Juntos Por el Perú (JPP).

Sobre la sentencia de 19 años de cárcel a Gregorio Santos, otro de los líderes de la izquierda y hoy prófugo, lamentó que otro exgobernador regional (Cajamarca) haya sido condenado por corrupción.