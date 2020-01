Final de temporada

Todo tiene su final y el drama del Congreso Fujiaprista acabó. La decisión del TC de declarar constitucional su disolución, cerró uno de los capítulos más largos y tediosos de la temporada política que se abrió en julio 2016. Tras una especie de empate agónico entre PPK y la Señora K, cada uno haciéndose de un poder del Estado, fuimos testigos de una guerrilla de mala calidad del Fujimorismo y sus aliados –no olvidemos a los aliados–, por “gobernar” a como diera lugar.

Una de las opciones fujimoristas fue gobernar desde el Congreso, la más absurda porque no se puede y lo que se logra es el desgobierno del país. Su segunda opción fue conseguir en paralelo la vacancia presidencial y la renuncia de los vicepresidentes para tener el gobierno de transición y acelerar elecciones; estuvo cerca de volverse realidad. La última fue capturar al novísimo presidente Vizcarra, ilusión que duró hasta que éste descubrió que su mejor gancho de popularidad era golpear al parlamento.

Tras una evidente negación de confianza el 30 de setiembre –si alguien pone como condición suspender una elección y decides tercamente realizarla, estás rechazando el pedido–, el negacionismo se apoderó de la mayoría de los ya disueltos parlamentarios. Fuerza Popular, el APRA, Acción Popular, Alianza para el Progreso y Contigo intentaron una realidad paralela, una ficción de vacancia presidencial para la que no lograron ni los votos. Rápidamente crearon otra; la de la suspensión presidencial por incapacidad moral, juramentando a la “primera” Presidenta del Perú. Algunos medios cayeron en esta ilusión pero en pocas horas el sentido común y la realidad se abrieron paso. No teníamos presidenta, y tampoco parlamento porque éste había sido disuelto.

Esta semana vimos la “catarsis” de la comisión permanente, una especie de despedida de los actores de esta temporada. No queda más que acatar el fallo. El 26 de enero tendremos elecciones y nos tocará elegir al nuevo elenco de la serie. ¿Qué nos traerá esta nueva temporada? No queda claro, y las encuestas de esta semana no ayudan a prever el futuro pues más de la mitad de la población aún no decidió a quién llevará al reality de la real politik peruana. Antes de elegir a los actores recordemos cómo actuaron los vehículos que ahora pretenden llevarlos al Congreso.