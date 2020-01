Cinco partidos pasarían la valla electoral a nivel nacional, según Datum

La encuestadora Datum publicó este jueves 16 un nuevo sondeo a nivel nacional sobre las Elecciones 2020.

De acuerdo al estudio realizado a 1208 personas en 15 regiones y una provincia del país (Lima, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, Puno, San Martín), el 16 % de los consultados consideran que Acción Popular es un partido que no debe faltar en el próximo Congreso.

Asimismo, Partido Morado, Frente Amplio y Alianza para el Progreso obtienen un 6 % (empate técnico) en la misma encuesta.

Fuerza Popular apenas tiene un 5 %, por lo que sus posibilidades de llegar al Congreso no son seguras, pues un tropezón podría dejar al fujimorismo sin legisladores.

La gran perdedora. La agrupación política que no tendría posibilidad de obtener representantes en el Legislativo es Solidaridad Nacional, que pese a su particular campaña no ha sido bien recibida por el electorado.

El partido de Luis Castañeda Lossio ha realizado ataques feroces a sus rivales. Desde Solidaridad Nacional acusaron a sus opositores de estar vinculados con el terrorismo y el chavismo, e hicieron actos discriminatorios.

Conoce la encuesta completa:

Pregunta: ¿Qué agrupación política debe tener presencia, es decir, no debería faltar en el próximo Congreso?

Acción Popular: 16 %

Partido Morado: 6 %

Frente Amplio: 6 %

Alianza para el Progreso: 6 %

Fuerza Popular: 5 %

Partido Aprista Peruano: 3 %

Democracia Directa: 3 %

Partido Popular Cristiano: 2 %

Vamos Perú: 2 %

Avanza País: 2 %

Otras agrupaciones: 10 %

Ninguno/blanco/viciado: 21 %

No sabe o no contesta 16 %