Ledesma: “Nunca he hablado por teléfono con César Hinostroza"

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, manifestó este miércoles que nunca se comunicó vía telefónica con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza, quien es vinculado a la red criminal Los cuellos blancos del puerto.

En declaraciones para RPP, la magistrada comentó que, en aras de la transparencia en la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), reveló ante sus colegas que tuvo una relación académica con Hinostroza Pariachi y que coincidieron en un viaje.

“Señores tengo que decirles que yo nunca he hablado por teléfono con César Hinostroza, pero que sí lo he visto y he tenido un trato hace 18 años en un evento académico, donde yo hacía los filtros en los proyectos de investigación de los alumnos, que no ha sido solo él, sino varios alumnos que han pasado. Yo nunca he sido su asesora, pero sí he dado una opinión sobre su proyecto de investigación para que pase a su asesor para que sea desarrollado”, expresó.

Tras ello, Ledesma Narváez detalló que la última vez que vio al prófugo exvocal supremo fue en un viaje a Brasil, en 2016, en la que coincidieron porque ambos integraban delegaciones peruanas invitadas. Sin embargo, descartó que haya viajado con él y que se hayan hospedado en el mismo hotel.

“Fuimos al Tribunal Supremo Federal para ver el tema de transparencia. Fuimos invitados por una fundación. Coincidió que también invitaron a jueces supremos. No [viajé con él]. Cada delegación iba con su propia agenda y nos alojamos en diferentes hoteles. Hemos coincidido en el mismo evento, no significa que hayamos llegado juntos", agregó.

Ledesma es miembro de la Comisión Especial de la JNJ, grupo de trabajo que también es integrada por el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, y el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, quienes registran llamadas con César Hinostroza.