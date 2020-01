“No basta con tener leyes, hace falta la voluntad política”

Carlos Vásquez Romero

Usted ha tenido una postura silenciosa ante los medios en este campaña, ¿por qué?

Nuestras campañas se caracterizan por visitar las organizaciones sociales, los centros poblados y los distritos, debido a que la problemática se conoce en el campo. Hay que escuchar y dialogar con el pueblo para conocer sus problemas. Es una estrategia que siempre ha caracterizado al partido (APP).

¿Y le está funcionado esa estrategia?

Sí. Hemos conocido a profundidad la dificultad de los niños autistas y las personas con discapacidad. Los hospitales, los colegios y las empresas laborales no están preparados para atender a estas personas. Hay leyes y normas que no se cumplen.

¿Qué puede decir de la sentencia de tres años en su contra por un caso de corrupción?

Somos respetuosos de las instituciones del Estado. Era una posibilidad ser condenado, pero ya se apeló. Y no estoy afectado porque no me siento culpable. A mí no se me escucha en ningún audio. Yo nunca conversé con el policía (exagente Joel Ugaz Cubas) sobre algún hecho ilícito.

¿Qué podría ofrecer como congresista, teniendo un mandato de un año y medio?

Hay tres problemas desatendidos por el Estado. Uno es el problema de los discapacitados y las personas con autismo, que sufren por el incumplimiento de normas de protección e igualdad de oportunidades. Dos, los pequeños y medianos agricultores carecen de capacitación e insumos (semillas y abonos) y no tienen competitividad. Por último, se tiene que apostar por una descentralización fiscal para que se asignen responsabilidades de gastos, ingresos e inversión en los tres niveles de gobierno, como los gobiernos regionales y las municipalidades.

Hay proyectos de su gestión que no se concretaron…

Yo no diría eso. A los excongresistas no les importó el Terminal Marítimo de Puerto Eten. Nosotros hemos trabajado este proyecto desde el 2011 y hemos cumplido los requisitos que exigía el Gobierno Central. Esta obra está incluida en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario y otras instancias gubernamentales. El presidente (Martín) Vizcarra pidió requisitos, pero no ha cumplido su compromiso.

¿Cómo puede retomar esta iniciativa desde el Congreso?

Buscando espacios de diálogo y concertación con el Ejecutivo. Hay que hacer entender al presidente Vizcarra que tiene un compromiso con Lambayeque. No se puede tolerar que una empresa privada invierta 500 millones de dólares en Olmos, y el Estado no tenga ese dinero para invertir en la primera etapa del terminal. Aquí no se necesitan leyes, hace falta voluntad política. Si yo no soy elegido, vamos a tener una bancada política que se preocupará por el terminal.

Es ese proyecto lo más urgente para la región?

En los tres distritos de Chiclayo urge un proyecto integral de saneamiento, agua y desagüe. Si no hay una proyección a 60 años que sea liderada por el Gobierno central, los colectores van a seguir colapsando. Además, es necesario que funcione el programa de la Reconstrucción porque hasta ahora no tenemos ni el perfil del drenaje pluvial.