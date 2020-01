Urresti sobre su exclusión de las elecciones 2020: “No lo voy a permitir. Lucharé hasta el final”

Daniel Urresti, candidato con el número 1 al Congreso por el partido Podemos Perú, se refirió este viernes sobre la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro de excluir su candidatura para las elecciones del próximo 26 de enero debido a que no declaró una sentencia condenatoria por difamación en su contra.

Sobre ello, Urresti manifestó que “no permitirá” que “los poderosos" lo quieran “sacar de carrera” como, según dice, lo intentaron el 2018 cuando postuló a la alcaldía de Lima ese mismo año. Además, dijo confiar en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie a su favor luego de que presente un recurso de apelación el sábado.

PUEDES VER Excluyen a Daniel Urresti de las elecciones 2020 [VIDEO]

“No voy a permitir que los poderosos de siempre me saquen de carrera, ya lo hicieron el 2018 y esta vez no lo voy a permitir. Voy a luchar hasta el final. No me voy a rendir. El sábado estamos presentando el documento de apelación. Los poderos son los mismos de siempre, los que son capaces de poner más de 3.6 millones de dólares sobre la mesa para que gane un candidato y pierda otro, los mismos que están interesados, los mismos congresistas de siempre que están dispuestos a servir sus intereses”, declaró Urresti durante una entrevista en Exitosa.

De acuerdo a la resolución publicada por el JEE, Urresti Elera no registró que en 2017 fue condenado a un año de pena privativa de la libertad suspendida, “...sujeto a reglas de conducta imponiéndosele la pena accesoria de 120 días multa a razón del 25% de su haber diario, equivalente a 372 soles a favor del Estado, así como se fija en 5,000 soles el monto de la reparación civil”.

Por otro lado, el abogado de Urresti, Michell Samaniego, aseguró que si el JNE insiste en dejar fuera de la contienda electoral a su patrocinado presentarán una “acción de amparo” al Poder Judicial ya que, según afirma, se estarían vulnerando los derechos elementales estipulados en la Constitución.

“Estimo que el Jurado va a darle la razón Daniel Urresti, pero en caso de que esta situación no se revierta tenemos el camino de la acción de amparo. Queda bastante claro que Urresti no tiene una sentencia vigente y sería desproporcionado excluirlo por ese motivo. El Jurado Electoral Especial habla por sus resoluciones, así que estaremos atentos a lo que decida”, expresó el letrado.

PUEDES VER Elecciones 2020: Daniel Urresti apelará ante JNE por exclusión como candidato

Del mismo modo, Samaniego confirmó la presentación de la apelación de Urresti el sábado y enfatizó que el JEE tuvo poco tiempo para revisar las hojas de vida de los candidatos por lo que induce que esta decisión fue un error.

En esa misma línea, recordó que el exministro del Interior pagó la reparación civil impuesta por el Poder Judicial en agosto del 2018 y que a pesar de que dicha resolución fue emitida el último 19 de diciembre del 2019, esta fue pedida por su cliente en octubre del mismo año.

“Si revisamos el cronograma electoral, el plazo máximo para exclusiones era el 27 de diciembre y JEE excluye doblemente a Daniel Urresti. De acuerdo al artículo 69 del Código Penal, la rehabilitación es automática una vez cumplida la pena. Si la condena fue del 2017, la pena se cumplió el 2018. Es una formalidad pedir la rehabilitación. El juez ha dicho el 16 de diciembre que ya está rehabilitado y no tiene ningún proceso penal. Esperamos que corrija este error”, detalló.

Cabe recordar que Daniel Urresti postuló a la alcaldía de Lima en el 2018 con el partido Podemos Perú de José Luna Gálvez, quién es investigado por la Fiscalía por lavado de activos. El ahora gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Los Olivos intentará ocupar un escaño en el nuevo Parlamento.