Fiscal de la Nación: “Postular a la JNJ adjuntando un beneficio de servicio militar, no me parece”

La titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, explicó las razones por la cual discrepa con la elección de Marco Falconí Y Henry Ávila como miembros de la Junta Nacional de Justicia.

La fiscal de la Nación detalló vía Canal N que se manifestó en contra de la designación de Henry Ávila, porque el abogado no informó que laboró en una empresa minera, dos meses después de haber renunciado como alto comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

PUEDES VER: Empresario se fue del Perú tras revelarse que financió campaña de Keiko

“No me genera confianza que, habiendo trabajado como alto comisionado de la PCM, viendo temas de conflictos, a los dos meses empiece a trabajar en una minera. No presentó esa información”, sostuvo Ávalos vía Canal N.

Asimismo, también reiteró que Marco Falconí no debió ser bonificado con el 10% al ser considerado licenciado de un colegio militar. No obstante, enfatizó que el exparlamentario es egresado en 1975, no pasó por acuartelamiento y no fue dado de baja.

“Había que crear incentivos para que los jóvenes quieran hacer servicio militar, pero el 2008 para adelante”, apuntó Ávalos Rivera. Añadió sobre su inhibición de votar en la elección de María Zavala, porque la candidata fue su compañera de estudios y actual amiga.

En esa línea declaró que no asistió a la juramentación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), debido a que no se difundió las actas de notas que se les otorgó. “Considero que debió haberse publicado las notas, que como miembros de la Comisión Especial le dimos a cada uno de los postulantes, porque de alguna forma tenemos que generar confianza en la comunidad”, sentenció.