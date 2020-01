Defensor del Pueblo: “A la fiscal de la Nación no se le consultó porque tenía una opinión diferente”

El defensor del Pueblo y titular de la Comisión Especial, Walter Gutiérrez, indicó este lunes que, debido a que ella tenía una “opinión distinta”, no se le consultó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, sobre el comunicado que ratificaba la elección de los abogados Marco Falconí y María Zavala como miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“A la fiscal no se le consultó porque la fiscal tenía una opinión distinta, de manera que no tenía sentido que ella lo apruebe o no. [...] No es que no contaba [su opinión], siempre cuenta la opinión de todos los miembros. La fiscal tenía otro punto de vista, por tanto, si su punto de vista está plasmado en su resolución, ese es su punto de vista que estaba plasmado en los seis”, declaró Gutiérrez Camacho a El Comercio.

PUEDES VER Junta Nacional de Justicia: hallan plagios en textos de José Ávila Herrera

Esta mañana, la titular del Ministerio Público, así como la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, no participaron en la ceremonia de juramentación de cinco miembros titulares del órgano que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.

A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía indicó que Ávalos no estuvo presente porque antes de la ceremonia “se debió publicar las actas de asignación de calificación a cada uno de los postulantes" así como resolver los cuestionamientos en contra de Falconí y Zavala.

Al respecto, Gutiérrez adelantó que este lunes se publicarán las referidas actas junto a un comunicado que explicará las razones por las que no se difundió antes.

“Precisamente, las personas que piden que se publiquen son las que no habían firmado. Eso se verá en el comunicado de la Comisión Especial", agregó.