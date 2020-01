PJ evalúa impedimento de salida de Nadine Heredia por Gasoducto Sur [EN VIVO]

Audiencia contra Nadine Heredia y otros 13 exfuncionarios - EN VIVO

#Ahora Inicia pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Nadine Heredia y otros coinvestigados en el caso Gasoducto Sur. Fiscal Geovanna Mori está en audiencia ante el juez Jorge Chávez Tamariz. @Politica_LR pic.twitter.com/L4U33U6iRp — Alonso Collantes (@acollantes_1096) January 3, 2020

9:45 Continúa audiencia contra Nadine Heredia y otros 13 exfuncionarios.

Nota Previa

Este viernes 3 se reanuda audiencia de impedimento de salida en contra de la esposa del expresidente de la República Ollanta Humala, Nadine Heredia.

La ex primera dama es investigada por sus presuntos vínculos irregulares con la constructora brasileña Odebrecht, que recibió la licitación del proyecto Gasoducto Sur Peruano durante el gobierno de su cónyugue.

Pedido fue formulado por la fiscal del Equipo Especial Lava Jato Geovana Mori y es evaluado por el juez Jorge Chávez Tamariz.

Vale recordar que el exrepresentante de Odebrecht en Perú Jorge Barata reveló hace unos días que conversó con la ex pareja presidencial acerca de la obra, y era Nadine Heredia quien entendía mejor el mensaje.

“Humala no comprendía bien las cosas, a diferencia de Alan García. Nadine Heredia comprendía mejor que Humala”, relató Jorge Barata, de acuerdo a la unidad de investigación de este medio.

A su turno, el abogado de Nadine Heredia, Jefferson Moreno, buscó explicar que su defendida no tiene proyectado viajar fuera del pais.

“Quiero señalar que la señora Heredia no solamente no quiere viajar, no tiene la intención de viajar —y así lo demuestra desde el 2016— sino que ella necesita estar en el país porque tiene citas médicas programadas”, manifestó.

“No es que tenga una intención, pero es que no podemos permitir que se declare fundado un requerimiento de impedimento [de salida del país] que no cumple los requisitos”, añadió Jefferson Moreno.

Vale precisar que Heredia Alarcón puede ir a prisión hasta por 26 años por los aportes que habría recibido de Odebrecht para la campaña presidencial de su esposo. Se le acusa de lavado de activos en criminalidad organizada.