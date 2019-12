Fiscalía busca investigar a José Sam por presuntos aportes de campaña de Keiko Fujimori

El miembro del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez solicita interrogar -por medio de cooperación internacional- al empresario peruano José Sam Yuang, quien tendría vínculos irregulares con Keiko Fujimori.

“Solicitar a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público, Exhorto Consular al país de España con el objetivo de recabar la declaración del testigo José San Yuen”, se lee en una de las disposiciones del Ministerio Público.

Vale recordar que José Sam Yuen fue identificado por Jorge Yoshiyama Sasaki como uno de los empresarios que ha aportado -junto a integrantes del Club de la Construcción- a la campaña de Keiko Fujimori para 2016.

“El grupo estaba desde 2013 hasta finales de 2015. Los integrantes de este grupo de apoyo me entregaban a mi en efectivo 1000 soles mensuales, los cuales yo los entregaba a Keiko Fujimori cuando la veía. Para 2015, ella pidió que el monto a donar se subiera a 1000 dólares. Me parece que fueron los últimos seis meses del año. Los integrantes de este grupo fueron Fernando Espá, Federico Aramayo Málaga, Julián Siucho, Carlos Urrea, Bernardo Álvarez Calderón, José Sam (de Samcorp), José Antonio Osterling, Miguel Castro Grández y otros que no recuerdo en este momento”, declaró Jorge Yoshiyama hace unas semanas, ante la fiscal Carmen Caro Izquierdo.

Otra disposición de la fiscalía es disponer pericia contable del patrimonio de Keiko Fujimori y de Mark Vito. Se evaluarán las cuentas bancarias de la excandidata presidencial y de su esposo por el caso de lavado de activos en Perú.