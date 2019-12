Luis Roel: “El fujimorismo le ha hecho mucho daño al país”

Escuché que tu motivación de entrar al Congreso es que enseñas sobre democracia participativa. ¿En el Perú se ha perdido la práctica de la democracia, se ha vuelto más teórica?

No, creo que los jóvenes han perdido la esperanza. Ya no creen en los partidos políticos, que son los que prácticamente vuelven la democracia a lo que es. Una de mis motivaciones es que enseño derecho constitucional. Al hablar de democracia, partidos políticos, derechos, decirlo y no practicarlo es un poco contradictorio. Quiero demostrar que los partidos políticos son limpios, no todos tienen un tema de corrupción, una estela de políticos integrantes que han hecho daño al país. Acción Popular es un partido limpio y tienen militantes correligionarios que quieren trabajar por el país, entre ellos quien le habla.

¿Qué opinas del Congreso anterior, el disuelto?

Es uno que confrontó al Poder Ejecutivo. Para la ciudadanía mereció estar disuelto. Lo estableció en las encuestas y salió a las calles a apoyarlo. Ellos han pedido renovación política. Nosotros tenemos que buscar ser un Congreso que trabaje con el Ejecutivo, que colabore a lograr las metas, pero, al mismo tiempo, defender nuestros fueros. No podemos decir que vamos a dejar de hacer nuestra función de fiscalizar, pero tenemos que trabajar, colaborar para lograr un país con desarrollo, pensando en el bicentenario, en los ciudadanos.

¿Este Congreso abusó de las reglas de juego, las llevó a un límite?

El último Congreso fue las consecuencias de otros que ya veían la política como un medio, pero no para lograr una vida digna de los ciudadanos ni buscar el desarrollo del país, sino para intereses particulares. Cuando uno participa en estas elecciones, donde se somete al voto ciudadano, tiene que ir con una razón de servicio, no por otro tema. Los últimos Congresos no han pensado en ello. ¿En qué momento han hecho la labor de representación o fiscalizaron los servicios públicos? No puede ser que no se fiscalizó el por qué la gran cantidad de peruanos no tienen agua y desagüe; no puede ser que estemos pagando la energía eléctrica más cara de Latinoamérica, y va a seguir aumentando.

Ha faltado representación y fiscalización, pensar en lo que necesitan los ciudadanos. Si bien el Congreso no puede dar trabajo o dedicarse al tema de la política educativa y de salud, sí podemos decirle al Poder Ejecutivo por qué no haces bien tu trabajo.

¿Este Ejecutivo no hace bien su trabajo?

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo se han dedicado a estar en conflictos. Esperamos colaborar con el Poder Ejecutivo para lograr un mejor país y desarrollo, y darle servicios para dignificar la vida de los ciudadanos.

Entiendo que estás a favor de la disolución, pero si el TC lo declara inconstitucional, ¿apoyarías una eventual vacancia presidencial?

El Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. Lo que él diga es lo que es la Constitución. Estamos en una situación donde, hasta ahora, la decisión de Vizcarra es política; si es constitucional o no, lo va a decidir el TC, que ya adelantó que esta decisión no afectará la elección del 26 de enero de 2020. Su decisión el Congreso va a tener que analizarlo, revisarlo y acatarlo, porque vincula a todos.

El gran problema es que con la disolución del Congreso fue por la repartija. Estoy proponiendo reformar el Reglamento del Congreso, para que la elección del TC sea por concurso público de méritos. Merecemos que el supremo intérprete de la constitución sea un colegiado que tenga los mejores constitucionalistas, que nadie tenga dudas de lo ellos van a decidir, acorde y conforme a la Constitución, pero al mismo tiempo que tengan trayectoria democrática para que se encuentren legitimados.

Y como es un uso público, los principios de transparencia y publicidad van a ser los que rijan, los pilares de este proceso de elección de magistrados. El último proceso se dio a espaldas de la ciudadanía.

¿Cómo presentar esta reforma cuando la elección de magistrados es unos de los primeros puntos que tendrá que revisar el Congreso?

Lo bueno es que desde la elección parlamentaria al 1 de marzo hay un mes de febrero donde, si soy elegido, no voy a vacacionar. Voy a entrar el primer día de funciones con mis propuestas en mano. Si prometo que voy a presentar estos proyectos y pelear por ellos, lo haré desde el primer día. Tanto es así que otra propuesta que tengo es, que para aprovechar estos 16 meses que tenemos, trabajemos sin recesos parlamentarios.

Quieres dejarlos sin vacaciones.

Exactamente. Para qué vas a pagarles vacaciones, no estamos en el colegio. Empezamos a trabajar desde el primer día hasta el último, sin recesos parlamentarios. Solo se necesita reformar el reglamento del Congreso con una disposición final transitoria. Con esto trabajaremos mejor que los últimos 3 años.

Y así tratar los temas importantes.

La reforma política y la de justicia. Por ejemplo, la de justicia, tenemos que evaluar el tema de la Junta Nacional de Justicia. Revisar si el procedimiento de elección ha sido bueno, porque la primera elección hubo cero miembros de la JNJ. Ahora en enero esperemos que elijamos por lo menos los 7 titulares. Si tenemos los 7 titulares y 7 suplentes, mejor, pero tenemos que evaluarlo.

Se promovió por parte del Ejecutivo el Consejo Para la Reforma del Sistema de Justicia, que lo preside y lidera Vizcarra. A final de año tiene que presentar un informe de la situación del sistema de justicia. En base a ese informe, habrá propuestas que el nuevo Congreso debe revisar, porque son para la mejora del sistema de justicia. Es muy importante que el elector sepa lo que está jugando. Es más, el tema de la reforma política…

Los temas pendientes y los aprobados con errores.

Se aprobó a la mala por la rapidez. Bajo las reglas actuales, los peruanos en el extranjero no podrían votar por su congresista por Lima. Ni bien llegando tenemos que subsanar ese error. Estás limitando y vetando sus derechos políticos y tenemos que arreglarlo, incorporarlos nuevamente.

Y siguiendo con el tema de reforma política, el tema de la bicameralidad, pero no la que quisieron aprobar en el referéndum los fujiapristas, sino una consensuada, que sea eficiente y busque la mejora de las leyes. Una cámara baja de diputados que sean de 100 y una alta de senadores que sean de 30 para que no afecte el presupuesto. Que la ciudadanía vea que se pueden tener una cámara propositiva y una deliberativa, de análisis. Con 100 diputados elegidos por distritos electorales y 30 senadores a nivel nacional, podemos tener mejores leyes, no solo declarativas, sino que van a solucionar problemas de la ciudadanía. El Congreso representa a los ciudadanos y debe escuchar lo que necesita.

Insisto. Los actuales miembros del TC van a decidir sobre la demanda competencial. Si la declaran inconstitucional, ¿apoyarías una eventual vacancia presidencial?

La idea es hacer lo más rápido posible la elección del TC para que entren magistrados legitimados por la ciudadanía. ¿Te imaginas un tribunal fortalecido que decida sobre la demanda competencial? Sería distinto, porque esa decisión se vería reforzada por la ciudadanía. Tengamos en cuenta que el TC se legitima a través de sus decisiones. No podemos perder la institucionalidad. Ya la perdimos en el Congreso, frente a los ojos de la ciudadanía.

Tenemos que pensar que esta decisión va a ser la primera sobre la disolución del Congreso, porque es la primera vez en la historia republicana del país que se disuelve un Congreso con la Constitución de 1993. Sería una disolución constitucional a diferencia de la que se dio en abril de 1992.

Si bien planteas que los congresistas no tengan vacaciones, ¿en ese lapso se pueden nuevos proyectos?

Queremos tres legislaturas, y si peleamos, buscamos una cuarta. Si Acción Popular es mayoría, va a poder llevar esas propuestas y juntarse con otros partidos democráticos para concretizarlas. La ciudadanía tiene en esta oportunidad, en su voto, poder hacer el cambio.

Una de tus propuestas también el manejo de las AFP’s. ¿Por qué por gestión de resultados?

En el fondo de pensiones somos ahorristas, y ese ahorro nos va a generar una pensión a futuro, cuando nos jubilemos. Sin embargo, ¿cómo ha sido esa rentabilidad? Si nos ponemos a evaluar lo que ha sido los últimos cinco años, la rentabilidad ha ido decayendo, porque no hubo la debida gestión de las AFP’s. Si se paga a la AFP gane o pierda, sea rentable o no el fondo, no va a haber incentivos.

Si les dices ‘si mi fondo es rentable, tú ganas tu comisión; pero si no lo es, me ha generado pérdidas, has invertido mal mi dinero, tú no recibes la comisión, porque no has hecho bien tu trabajo’. Ahí recién las AFP’s van a sentir el dolor que es para todos los ahorristas de que no estés financiando, invirtiendo y analizando bien el riesgo del fondo de pensiones. Si vas a su bolsillo, ahí la van a pensar dos veces antes de invertir tu dinero, porque no van a tener ganancias. Si le cortas sus ganancias, ellos van a decir que se tiene que cambiar la gestión de los fondos de pensiones.

¿Apoyarías la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas en convertir la ONP en una AFP pública?

Cuando hablas de la pensión pública tiene que haber un fondo mixto, en donde esté el aportante con una inyección del Estado. Esta es una propuesta que también viene de órganos internacionales. Estamos hablando del derecho a la pensión, también lo es la seguridad social.

¿Hay alguna propuesta que trate la lucha contra la mujer?

Una propuesta específica no, porque todos los ciudadanos, sobre todo los hombres, tenemos que hacer un mea culpa. Estamos en una sociedad machista y tenemos que cambiar esa idea. Hemos cometido el error de tener actos machistas. Esto cambia por la educación, por casa, los colegios, las universidades. Tiene que haber una política integral de no violencia contra la mujer.

¿Van a ser oposición contra el Ejecutivo?

El gran problema con el Parlamento pasado es que fue de confrontación por la mayoría que tuvo. Las encuestas nos favorecen, pero tenemos que seguir peleando para tener una mayoría que no permita desinflarnos, sino pelear contra el fujimorismo que está ahí. No podemos volver a ser el Congreso pasado siendo el fujimorismo una mayoría.

¿Qué piensas sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto? ¿Deben legalizarse?

Sobre el matrimonio igualitario, tenemos que pelear el derecho a la igualdad y no discriminación a un colectivo humano que fue discriminado por bastante tiempo. La Constitución establece que todos somos iguales. Si unos tienen el derecho de casarse, los otros también. No podemos tratar desigual a nuestros iguales.

Sobre el aborto, tenemos que pensar en despenalizar el tema del aborto por violación. El tema de cuándo inicia la vida es un tema no definido legislativamente y jurídicamente. Vamos a lo que está definido: la mujer. Ella tiene derecho al libre desarrollo. No puedes imponerle a tener un hijo o no, ella lo decide. Su derecho a la integridad física, psicológica y a un proyecto de vida. Muchas de las mujeres que son violadas y tienen hijos son menores de edad, adolescentes. Si se propone una legislatura, pensemos también una política de Estado, porque no podemos revictimizar a la víctima.

Una de tus propuestas es regular la inmunidad parlamentaria, reducirla a actos legislativos. En Acción Popular hay 12 candidatos con procesos civiles o penales, se verían afectados.

Nadie tiene corona. La política tiene que ser limpia. Si tienes tu proceso judicial e investigaciones previo a ser congresista, esos son tus temas personales. Ya defenderás y demostrarás tu inocencia en tu momento. El Congreso no es un templo de absolución de pecados. Solo la inmunidad debe protegerte por los actos hechos como congresistas. Si las investigaciones determinan una detención preventiva o el proceso determina condena, tendrás que irte y entrará tu accesitario.

Solo en la actividad parlamentaria, hubo integrantes del Congreso disuelto para beneficiar a terceros. Por eso se investiga a Héctor Becerril, Carlos Bruce, Marisol Espinoza, entre otros.

En esos casos, estrictamente parlamentarios, se tendrán que evaluar. Pero esos casos están judicializados e investigados. Si la investigación procede y se solicita al Congreso, este tendrá que tomar posición. Si ellos han ido a servirse a sí mismos, aunque sean de mi partido, no voy a votar para proteger su inmunidad.

Tú criticas los aportes empresariales a los partidos. Eso incluye a las campañas de Keiko Fujimori y de otros candidatos.

La democracia es el debate de ideas, pero se distorsiona cuando hay grandes aportes económicos, esas voces callan a algunas y alzan la voz de otras.

También generas las deudas políticas. Los partidos y candidatos van a tenerlas al momento de ser congresistas y gobierno. Lo hemos visto con las investigaciones que se han dado con la gran corrupción de Odebrecht. Acción Popular se ha caracterizado por un lema: sin camiones, matones ni millones. No está en la parte de investigados, porque aceptar esos aportes no está dentro de nuestra doctrina, principios y valores. Nuestra trayectoria no le debe nada a las grandes empresas o grupos económicos, sino a la ciudadanía.

Has dicho que Acción Popular no recibió aportes de Odebrecht, pero se investiga a Pipo Belaúnde por ello.

Si en su momento son condenados y se prueba que lo han sido, ellos tendrán que rendirle cuentas al partido y ello lleva a que sean apartados, porque Acción Popular no tiene esa política.

Las encuestas indican que están primeros, aunque hay una leve bajada. ¿Está renaciendo el partido?

En los últimos años ha habido otros gobiernos que demostraron llegar al poder por aportes millonarios, por actos que están investigados y vinculados a corrupción. AP ha demostrado que con lo poco que tenía de inversión de candidatos, como partido fue una oposición digna en el Congreso, que luchó contra diferentes problemas que tuvo los gobiernos y otras mafias. Ahora toca estar en las referencias de los ciudadanos. Eso nos obliga a seguir luchando.

Hay un alto porcentaje de voto indeciso.

A nosotros nos obliga salir a la cancha para demostrar que hay candidatos con perfil profesional que no tienen antecedentes judiciales, penales, policiales, que está limpio. Demostrarles a los jóvenes que están desesperanzados de que hay gente buena.

Acción Popular tiene varios líderes (Raúl Diez Canseco, Mesías Guevara, Alfredo Barnechea) y facciones. ¿Ello no perjudica al partido en el 2021, de no haber consensos?

Lo bueno es que después de cada debate, cada democracia interna y su elección, es que todos los militantes apoyan a los que salieron elegidos. Ellos no hacen otra campaña, no pelean, sino colaboran, porque somos un partido.

No tenemos ninguna persona ajena al partido. Se verá fortalecido, porque el resto de grupos que apoyan a los candidatos van a tener que juntarse, unirse y trabajar por un proyecto común, que es pensar en un gobierno de 2021 de Acción Popular.

Algunas de las propuestas de los partidos implican varios cambios a la Constitución. ¿Estaría de acuerdo con una nueva Constitución?

No malinterpretemos. Este es un Congreso complementario, no una Constituyente. Nosotros estamos dentro de una disolución, un interregno constitucional, dentro de los parámetros de la Constitución.

Tus abuelos fueron fundadores de Acción Popular. ¿Qué experiencia te dejan Javier Alva Orlandini y Luis Roel Sacco?

Ambos me dejan una gran responsabilidad, porque, de llegar al Congreso, tengo que responderle a la ciudadanía y a ese legado. Frente a ello, lo único que prometo es trabajar, pelear por los ciudadanos. Así lo hizo mi abuelo Javier Alva Orlandini y Luis Roel Sacco.

¿El fujimorismo no debería volver?

El fujimorismo le ha hecho mucho daño al país. Lo hizo en los 90’s y en los momentos que le ha tocado estar en el Congreso. Los partidos que buscan los intereses personales y no el bienestar del país no deben de tener el voto de los ciudadanos.

Ping pong

Fernando Belaunde Terry

Nuestro fundador y horizonte a seguir en el partido.

Javier Alva Orlandini

Un legado que asumo con mucha responsabilidad y motivación.

Valentín Paniagua

Nuestro líder de transición política.

Acción Popular

Mi casa.

Aldredo Barnechea/Raúl Diez Canseco/Mesías Guevara

Líderes que van a fortalecer el partido en las internas.

El fujimorismo

Como dicen, no debe volver.

Martín Vizcarra

Tenemos que colaborar con él para un país mejor, pero al mismo tiempo fiscalizarlo.

Golpe de Estado/disolución del Congreso

No. Lo decide el TC y fue una decisión política.

Luis Roel

Una persona honesta que quiere hacer lo mejor para su país, y si lo eligen, lo va a demostrar en el Congreso.