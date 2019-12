Keiko Fujimori: queda al voto solicitud de José Chlimper de recusar al juez Zúñiga

Este jueves, la Sala Penal de Apelaciones revisó el pedido de recusación realizado por José Chlimper, ex secretario general de Fuerza Popular y actual miembro en el directorio del Banco central de Reserva, contra el juez Víctor Zúñiga Urday, quien está a cargo del proceso contra el ex dirigente naranja, Keiko Fujimori y otros.

La Sala a cargo del juez César Sahuanay dejó al voto el pedido de Chlimper Ackerman, que había sido desestimado anteriormente por Zúñiga Urday, quien lleva el caso luego que Richard Concepción Carhuancho fue recusado, ante el pedido de Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama. La resolución se conocerá en el plazo de ley.

PUEDES VER Vladimiro Montesinos será interrogado por fiscal José Domingo Pérez este viernes

José Nolasco, defensa de José Chlimper, indicó que hay “antecedentes graves y fundados elementos que ponen en cuestión su imparcialidad”, dado que incluyó a su cliente en calidad de investigado en la indagación por presunto lavado de activos y crimen organizado.

Nolasco añadió que se añaden evidencias como los presuntos aportes de empresarios a la campaña de Keiko Fujimori “que no son objeto de investigación y no se les atribuye lavado de activos”. Asimismo, consideró que Víctor Zúñiga “criminaliza” los aportes, sosteniendo que eran “lícitos”, mientras que “para construir su resolución, incorpora hechos del 2016, cuando mi defendido no era secretario general (de Fuerza Popular)”.

Por el lado de la Fiscalía, la magistrada Liliana Briceño, adjunta que colabora con el Equipo Especial Lava Jato, indicó que se ha tratado de descontextualizar lo dicho por Víctor Zúñiga con el objetivo de separarlo del caso.

El 20 de enero de 2020, el juez Víctor Zúñiga Urday evaluará el pedido de comparecencia con restricciones presentado por el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación, contra José Chlimper.