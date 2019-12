Tribunal de Honor del Pacto Ético pide a Solidaridad Nacional retirar cuestionado video

El Tribunal de Honor del Pacto Ético pidió este martes a Solidaridad Nacional (SN)retirar de sus cuentas en redes sociales el video difundido en el marco de las elecciones del 2020, con el que comparan a políticos peruanos con grupos terroristas y con el régimen chavista.

A través de un comunicado, el colegiado presidido por Oswaldo Hundskopf hizo un llamado de atención a SN por la mencionada publicación. tras considerar que esta “tergiversa la información y confunde a la ciudadanía” sobre la actividad política de algunos partidos.

Según el documento, a pesar que el partido del exalcalde Luis Castañeda Lossio no firmó el Pacto Ético Electoral por Lima, tiene que respetar los valores éticos de la actual contienda.

“El Tribunal de Honor, en aras de conservar y asegurar la conducta ética de quienes intervienen en estos comicios, independientemente de que puedan o no haber suscrito el indicado Pacto, llama la atención a Solidaridad Nacional, aún cuando este no hay firmado en Lima, mientras que sí lo hizo en 16 departamentos del país. Ello no lo exime de respetar los valores éticos propios de un proceso electoral democrático como el que se está llevando a cabo”, reza el pronunciamiento.

