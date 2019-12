RMP: "Solo cuatro partidos podrían pasar la valla y eso sería rarísimo”

Este 26 de enero se llevarán a cabo las elecciones congresales, por lo que empresas encuestadoras han revelado como se encuentra el escenario a 40 días de los comicios.

Según IEP, no sabe no opina tiene una intención de voto del 33.2%,lo cual es un número significativo y cambiará la última semana. No obstante, el porcentaje de blanco y viciado es alto (21.6%), pero está muy por de bajo del 66% que podría declarar nula las elecciones.

Por otro lado, Acción Popular (10.1%) lidera la intención de voto seguido de Fuerza Popular (6.8%), Alianza para el Progreso (4.3%), Partido Morado (4.1%), APRA (3.2%), Somos Perú (2.7%) y Frente Amplio (2.1%). Asimismo, el grupo de otros posee un 11.8%.

Para la abogada, en el resultado final estas cifras crecerán, pues la valla electoral se calcula sobre los votos válidos.

“Es importante que los partidos levanten la intención de voto al menos para pasar la valla (…) Solo cuatro podrían pasar la valla y eso sería rarísimo”, indicó.

Para más información, visita la página web de RTV https://rtv.pe