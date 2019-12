Keiko Fujimori: Acusan a fujimorismo de no pagar por recurso en favor de Keiko

Por: Edwar Quispe

Julio Jove Vilca es un escultor y tallador que vive en el centro poblado de Yanayaco, distrito de Characato (Arequipa). El artesano saltó a la palestra por presentar un hábeas corpus en julio de este año, exigiendo la liberación de Keiko Fujimori.

Durante el proceso, Jove fue consultado por la prensa sobre los motivos que tenía para presentar este recurso: él decidió guardar silencio.

La Corte Superior de Arequipa denegó el pedido el 14 de agosto y la hija de Alberto Fujimori salió en libertad por otro recurso presentado en Lima.

El poblador arequipeño se contactó el fin de semana con La República y denunció que Fuerza Popular (FP) ha incumplido un acuerdo de palabra. Jove asegura que representantes del partido naranja, a nombre del esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, le ofrecieron el pago de un dinero a cambio de presentar el hábeas corpus.

“Creo que ahora es necesario que se sepa que deben cumplir con un compromiso que es tan serio. He cumplido con cabalidad. Lo menos que se puede esperar es la reciprocidad”, dijo.

La historia de Jove y FP inicia a finales de junio cuando recibe una comunicación de dirigentes del fujimorismo. “Si a mí me los pones delante, yo los reconozco”, apunta. Estos le pidieron tramitar el recurso.

La cita en persona se concretó los primeros días de julio. Cerca de 12 personas en tres vehículos fueron a su casa en Yanayaco, a donde se llega después de 40 minutos en carro desde el centro de la ciudad.

Allí le proponen presentar el hábeas corpus a cambio de un dinero. Jove accedió y quedaron en que el pago se haría luego de la libertad de Keiko Fujimori.

“Lo que me incomoda es que yo llamo al local de Fuerza Popular y me dicen que hablarán con Luis Galarreta, que me devolverán la llamada, pero no tengo respuesta”, acotó.

Según recuerda, los dirigentes le dijeron que “se puede pagar hasta un millón de soles, la cosa es que salga en libertad”. Jove viajó hasta en tres ocasiones a Lima para ver su caso en el TC.

EL DATO

Antecedentes. Julio Jove Vilca ya ha tramitado otros 41 hábeas corpus y cree que por ello fue contactado por Fuerza Popular