Edmer Trujillo sobre desembolso millonario: “No puedo saber los detalles de la factura”

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Edmer Trujillo, se pronunció tras las presuntas irregularidades por el desembolso de más de 24 millones de soles como adelanto de pago por el proyecto Hospital Regional de Moquegua.

La entrega de los S/24 691 318 ocurrió en diciembre de 2013, a 9 días de haberse suscrito el contrato entre el Consorcio Hospitalario Moquegua –ICCGSA, vinculada al Club de la Construcción, lo integraba– y el Gobierno Regional de Moquegua (GRM), como lo indicó Cuarto Poder.

En diálogo con La República, Edmer Trujillo explicó el contrato suscrito con la consorciada, integrada por tres componentes dentro del contrato. Señaló que había un expediente técnico de contingencia para la entrega adelantada del dinero.

“El contrato que suscribió tiene tres componentes. Uno era el diseño, el segundo la construcción del nuevo hospital y el tercero era el hospital de contingencia. Todo ello está en un solo contrato y un solo proyecto. Lo que existía desde el primer día es el expediente técnico del hospital de contingencia. Al suscribir el contrato, se tenía este expediente”, señaló el ministro.

El adelanto directo estaba estipulado en el contrato, si se entregaba el expediente técnico del hospital regional. No obstante, se presentó el del hospital de contingencia –realizado por el gobierno regional–, aún cuando en la factura para solicitar los más de 24 millones de soles aparece como motivo el expediente técnico del hospital regional.

“Yo desconozco el por qué. Dice referencia y cuando se pone referencia en una factura hace referencia a lo que corresponde. He sido gerente general, pero ya no puedo saber los detalles de la factura. No he tenido acceso a la factura. No tengo disposición a esa información”, sostuvo Edmer Trujillo.

El titular del MTC, quien fue gerente general del Gobierno Regional de Moquegua cuando se autorizó el desembolso, detalló que hay dos formas de dar adelantos, de acuerdo a la normativa: en efectivo y por materiales, pero que “el contratista no solicita adelanto de materiales, sino de efectivo”.

Pese a que no ha sido incluido en el informe de la Contraloría sobre el proyecto, el procurador Amado Enco ha solicitado que se le investigue.