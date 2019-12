Giulliana Loza niega aporte de Odebrecht para la campaña de Keiko Fujimori

Las revelaciones del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, en la última jornada del día jueves, han reafirmado la tesis de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, la cual sostiene que la constructora financió la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

Tras ello, la abogada de Fujimori Higuchi, Giulliana Loza, sostuvo que el testimonio de Barata fue muy confuso y por momentos contradictorio. “No, él no se ha rectificado en el aporte alguno del millón. De hecho, no hubo ni siquiera una pregunta de parte del fiscal en ese sentido. (…) Y además, en este caso digamos que no ha sido preciso y ha caído en contradicción en muchos puntos”, instó la letrada en comunicación con Canal N.

Sin embargo, el fiscal Rafael Vela rechazó la versión de Loza recalcando que en la diligencia el interrogado precisó hasta los más mínimos detalles de la residencia en San Isidro, lugar en donde entregó un maletín con 500 000 dólares a la señora Keiko Fujimori.

“No hubo ninguna [contradicción]. El señor Barata incluso ha detallado el lugar en términos específicos dónde entregó el dinero. Ha sido preciso. Ha descrito la casa”, declaró Vela Barba tras su salida del interrogatorio en la ciudad de Curitiba.

En otro momento, Loza fue consultada respecto al nuevo pedido de prisión preventiva contra su defendida Keiko Fujimori. “Nos llama poderosamente la atención que se insista en una prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori, habiendo estado de manera injusta privada de su libertad. Consideramos que esta medida no debe proceder, porque no existen elementos de convicción que lo sustente”, sentenció.