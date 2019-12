Ordenan devolución de S/ 524 millones a Odebrecht

La Unidad Funcional del Ministerio de Justicia emitió la orden al Banco de la Nación para que ejecute el reembolso o devolución de S/ 524 millones a Odebrecht, que estaba en el fideicomiso de retención, producto de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, informaron fuentes de esa entidad.

A esa cifra se le restaría 92.5 millones de soles, que corresponden a los 80 millones de la primera cuota de reparación civil, más 12.5 millones de deuda tributaria vencida a la fecha de liquidación.

De esta forma, la constructora recibe el dinero que le permite seguir operando y el Perú se cobra la primera cuota de la reparación civil.

Fuentes del Equipo Especial Lava Jato manifestaron que la entrega “fue objeto de análisis y está ejecutada. Es un mandato judicial que se tenía que cumplir en sus términos y así fue”.

“Los acuerdos se deben cumplir en su integridad y no por partes, sino una parte queda insatisfecha y eso perjudica la relación de obligaciones y derechos de un acuerdo de voluntades”, precisó el integrante del Equipo Especial que pidió reserva.

Interrogatorio a Barata

El pago a Odebrecht genera un clima de confianza que, sin duda, redundará en las declaraciones que Jorge Barata dará el 12 de diciembre en la sede de la Procuraduría Pública de Paraná ubicada en la ciudad de Curitiba, Brasil, al fiscal José Pérez.

La declaración testimonial del exejecutivo de Odebrecht se tomará desde las 9:00 a.m. como parte del procedimiento de Cooperación Judicial Internacional.

En el interrogatorio, Barata declarará de forma abierta sobre el caso Keiko Fujimori, pero también dará información en forma reservada, en calidad de colaboración eficaz.

En el Equipo Especial tienen claro que después de ese interrogatorio se podría estar formalizando la acusación contra Keiko y no descartan que se vuelva a pedir prisión preventiva, siendo una decisión que le compete al fiscal Pérez Gómez.

Pese a que logró su libertad por el hábeas corpus a su favor que decidió el Tribunal Constitucional, la situación de Keiko se ha complicado a raíz de las declaraciones del empresario Antonio Camayo, implicado en el caso los ‘Cuellos Blancos del Puerto’, quien reiteró que ella es la “señora K”.

Asimismo, está la declaración de Jorge Yoshiyama, quien dijo que Keiko conocía sobre aportes de Odebrecht; y el testimonio de Daniel Salaverry, quien aseguró que la hija de Alberto Fujimori realizaba coordinaciones con el cuestionado exmagistrado César Hinostroza y el fiscal Pedro Chávarry.

Por si fuera poco, el Poder Judicial incorporó al partido Fuerza Popular como persona jurídica dentro de la investigación por presunto lavado de activos en el caso Odebrecht.

Lo que se viene

Como parte de las investigaciones, el fiscal Pérez Gómez citó al dueño del Grupo Gloria, Vito Rodríguez, quien ampliará su declaración como testigo el 16 de diciembre por los presuntos aportes a los partidos.

Asimismo, se llevará a cabo la diligencia de reconocimiento de Jaime Yoshiyama, el 17 de diciembre en el penal Miguel Castro Castro, donde cumple 18 meses de prisión preventiva.

Además de José Pérez Gómez, participarán en el interrogatorio el fiscal superior Rafael Vela, el fiscal Germán Juárez Atoche, el procurador público ad hoc Jorge Ramírez y la procuradora pública ad hoc adjunta Silvana América Carrión Ordinola.

Revelarán identidades de 71 codinomes

Los exdirectivos de Odebrecht también completarán las identidades de 71 ‘codinomes’ implicados en el caso de corrupción, junto con sus registros de pagos.

El fiscal Pérez Gómez interrogará el 12 de diciembre a Jorge Barata (9:00 a.m.), el 13 al exrepresentante de Odebrecht para América Latina Luiz Antonio Mameri (9:00 a.m.), y al extesorero Luiz Eduardo Rocha Soares (11:00 a.m.).

El anterior interrogatorio se reprogramó pues la constructora alegó falta de liquidez y no poder cumplir con los pagos a la empresa que realiza la búsqueda de documentación en My Web Day y Drousys.