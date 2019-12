Procurador Ramírez: “Denuncia de Enco está obstruyendo proceso de colaboración eficaz”

El procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, sostuvo que las denuncias en su contra, entre ellas la de su colega Amado Enco, por haber aceptado el monto de reparación civil con la empresa Odebrecht, obstruyen el proceso de colaboración eficaz para diversos casos.

Enfatizó en que ellos en ningún momento se opusieron a la liberación del dinero para la constructora brasileña, solo que habían desacuerdos en la forma que no era la administrativo, sino la judicial.

“(La denuncia) no tiene ningún sentido y eso lo va a resolver la Fiscalía Suprema, y estamos muy tranquilos por ese tema esencialmente porque ha pasado un control de legalidad ante el Poder Judicial. La denuncia está obstruyendo el proceso de colaboración eficaz, no solo por estos casos sino por otras cuestiones que en su momento saldrán a la luz. La demanda de Amado Enco adolece de serias contradicciones”, respondió Jorge Ramírez en entrevista con RPP.

En esta misma línea, la procuradora Silvana Carrión criticó que Amado Enco presente el recurso en base a desconocimiento, argumentando que él no ha sido parte de las negociaciones y no tiene la información correspondiente a ello.

Política en la Procuraduría

Por otro lado, Jorge Ramírez indicó que algunos de sus colegas han utilizado su cargo para entrar a la política, casos como el de algunos que postulan al Congreso.

"Lamentablemente los procuradores, no todos, han hecho del ejercicio de la Procuraduría una agenda personal y política del tema. No me voy a referir específicamente a estos procuradores pero es que conocimiento público que muchos de ellos han postulado al congreso

Por otro lado, el procurador defendió el trabajo del Equipo Lava Jato e informó que en un año han logrado que Odebrecht pague los 80 millones de soles y ha asegurado los 30 millones de soles más, en total 110 millones de soles.

Comparó esta cifra con la del despacho de Amado Enco, la que solo adquirió el 5 % del monto de reparación civil en 9 años. “La Procuraduría Anticorrupción, a cargo del señor Amado Enco, hasta el 2018 habían reparaciones civiles por un monto de 6 mil 638 millones de solo y solo recopilaron 902 millones aproximadamente, es decir el 5% del 2005 al 2014”, indicó.

Calificó como falso lo denunciado por Enco, quien señaló que no habrían respetado todos los procesos de filtro en contra de Odebrecht. Explicó que la constructora ha sido beneficiada y ya no es afectada por el sistema de esquemas,pero que se han creado otros para garantizar la reparación civil.

“La Ley 30637 establece una serie de candados comerciales y financieros, pero esta misma norma crea incentivos para salirte de estos efectos, crea la colaboración eficaz de empresa. Entonces la Fiscalía le ha otorgado el beneficio de sacarlos de la ley a Odebrecht y lo libera del fideicomiso”, comentó Ramírez.

Asimismo, la procuradora Carrión precisó que debido a esto se crearon nuevos mecanismos para garantizar el pago al Estado por el plazo de 15 años.

“La empresa Odebrecht no es que puede hacer lo que quiera. Como se le ha liberado del fideicomiso legal, Se ha creado un fideicomiso contractual de garantía y de pago de reparación civil durante estos 15 años, en el que hay reglas demás. Hay una esquema de retención de las empresas colaboradoras que se ha diseñado para proteger y cautelar la reparación civil”, señaló.

Por otro lado, Ramírez negó que se haya permitido que los exdirectivos de Graña y Montero puedan transferir sus acciones, asegurando que ellos los han embargado y congelado.