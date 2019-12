Venegas detalló cómo sucedió el deslacrado en oficina de asesor de Pedro Chávarry

Este martes 26, el juez supremo Hugo Núñez Julca archivó la investigación contra Pedro Chávarry por presunto encubrimiento real en el deslacrado de la oficina de su exasesor y la sustracción de documentos. Frente a ello, se ha difundido la declaración que dio Rosa Venegas, exconsejera de quien fuera el fiscal de la Nación, detallando cómo fue su intromisión a la habitación lacrada.

Cuarto Poder reveló la información que brindó Venegas el 2 de abril al fiscal Reynaldo Abia, quien estuvo a cargo de la investigación pero que derivó el caso a una fiscalía penal común, señalando que no se podía establecer conexión con el delito de corrupción.

Se recuerda que el 5 de enero, la oficina del entonces asesor de Pedro Chávarry, Juan Manuel Duarte, lacrada por las investigaciones contra Fuerza Popular. En una diligencia previa, se había allanado la oficina de Max Aranda, también asesor de Chávarry, se había encontrado un informe sobre el caso Keiko Fujimori.

“El mismo fiscal de la Nación y Aldo León (secretario general del Ministerio Público)” conocían de la planificación para el deslacrado, de acuerdo a la declaración de Rosa Venegas. “Podría decir que él sabía, que quizás esto había sido planificado ya por ellos desde antes, que sea a mí a la que le pidan o le den la orden”.

Venegas señaló que ese 5 de enero en la tarde “el doctor Juan Manuel Duarte nos llamaba. Me llamaba a mí, llamaba a César Sandoval, llamaba (…) al fiscal de la Nación insistiendo, de manera casi desesperada (…) de que ingrese a sacar documentos de su oficina”. “Simplemente él decía que saquen documentos de su oficina”, añade.

La denuncia había sido realizada el lunes 7 de enero por Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, mostrando la grabación de una cámara de vigilancia, en el que participaron los efectivos policiales Juan Arias Contreras, James Durán Rodríguez y Hugo Robles Chiong, al igual que Rosa Venegas en el deslacrado y sustracción de tres cajas.

La llamada de Duarte, cuenta, sucede durante una reunión en una sala al lado de la oficina del entonces fiscal de la Nación. Estaban presentes Aranda, el exasesor de Jorge del Castillo, César Sandoval, y Aldo León, quien “ya estaba con todas las coordinaciones, con las seguridades del doctor (Chávarry)”.

“Se aprovechó, se dijo aquí se va a aprovechar la hora del almuerzo (…) y uno de los de seguridad los iba a distraer a las personas que estaban (…) sentadas. (…) Cómo sé eso, porque Aldo León vino a decir eso”, expresa Rosa Venegas.

La exasesora menciona que “las cámaras no funcionan”, por lo que León les señala a los agentes de seguridad que “lo que vean, no pueden decir nada porque ya les dije que es orden suya”.

Pedro Chávarry estaba en el mismo piso que Rosa Venegas. Ella indica que el exfiscal de la Nación le dice que “tú sabes que es muy mediático, el tema de Domingo Pérez, y me van a fastidiar, así que lo saca usted. La van a apoyar”. La exasesora acató la orden de su superior.

“Hemos caminado rápido, porque teníamos poco tiempo”, declaró Venegas en otra oportunidad, el 9 de enero, durante la recreación del suceso.

“Ingreso rápidamente a la oficina y en eso procedí a sacar documentos que había acá y acá. (…) Lo único que hicieron es llevarme acá, sentarme acá, el fiscal acá parado y el abogado diciéndome ‘tiene que decir que eran sus cosas personales, que usted tenía ahí guardadas, que no quería que se expongan, que eran temas de salud’”, señaló Rosa Venegas.

Ella preguntó el motivo de responder así, por lo que se señalaron que “así va a ser más sencillo y se va a solucionar todo, (…) además tú lo has hecho”.

No obstante, Max Aranda, Aldo León, James Rodríguez han sostenido versiones distintas a la versión de Rosa Venegas respecto a lo que sucedió durante el deslacrado de la oficina de Juan Manuel Duarte. De acuerdo al fiscal Reynaldo Abia, no se pudo determinar una presunta contraprestación para los mencionados, por lo que el caso no configura como cohecho pasivo propio.