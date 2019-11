Declaran improcedente candidatura de fujimorista Mario Mantilla

El Jurado Electoral Especial de Mariscal Nieto, región Moquegua declaró improcedente la postulación de Mario Mantilla (congresista disuelto) a las elecciones 2020.

El organismo observó que el político de Fuerza Popular no cumplió con “adjuntar original o copia certificada de la solicitud de licencia sin goce de haber” que debía presentar por ser miembro de la Comisión Permanente.

“[...] El Pleno del JNE (estableció) como criterio normativo que la renuncia al cargo y la licencia sin goce de haber de los servidores y funcionarios públicos comprendidos en los artículos 113° y 114° de la LOE (Ley Orgánica de Elecciones), que deseen participar en el presente proceso electoral, deben precisar expresamente que se harán efectivas a partir del 27 de noviembre de 2019, es decir, 60 días antes de las elecciones”, se lee en parte de la resolución.

Hasta la fecha, Mario Mantilla no ha adjuntado lo solicitado a pesar de que el 21 de noviembre el JEE ya le había comunicado sobre la irregularidad.

“El no exigir a los miembros de la Comisión Permanente como requisito la presentación de la solicitud de la licencia sin goce de haber, no solo afectaría el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 2° de la Constitución Política del Estado, sino además implicaría aplicar una excepción que no que cuenta con un fundamento legal o norma que ampare dicho derecho”, también detalla la resolución.

Vale mencionar que el presidente de dicho jurado, Edwin Laura, se mostró en contra de la decisión. Argumentó que “los congresistas de la República en el ejercicio de sus cargos no están obligados a solicitar licencia debido a su condición de representantes nacionales”.

Mario Mantilla fue elegido como presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, semanas antes del cierre del Legislativo.