Confiep critica allanamientos del fiscal Pérez: “Es una medida innecesaria”

Por medio de su cuenta de Twitter, la Confiep se pronunció tras allanamiento de sus oficinas de San Isidro por solicitud del fiscal provincial del Equipo Especial Lava Jato.

El Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público que busque en las instalaciones de la Confiep “todo aquel objeto vinculado a la campaña política de las elecciones generales de los años 2011 y 2016” .

Desde el gremio señalaron que tomaron conocimiento de dicho procedimiento a través de los medios de comunicación y que la medida solicitada por el fiscal provincial José Domingo Pérez fue innecesaria.

“La Confiep se enteró, a través de la prensa, de una orden de allanamiento e incautación solicitada por el fiscal José Domingo Pérez en contra de las oficinas institucionales por investigaciones que datan del 2011 por el caso de una campaña comunicacional en pro de la inversión”, se lee en la red social.

“Desde el inicio de la investigación, Confiep viene colaborando absoluta e íntegramente en todo el proceso. Sorprende, por ello, una medida innecesaria que linda con el abuso, más aún cuando al Fiscal se le entregó todos los documentos administrativos y contables de la campaña”, se añade.

Asimismo, aseguraron que continuarán “colaborando con las investigaciones para que estas se desarrollen con integridad y transparencia para que la verdad se abra paso”.

Minutos antes de las publicaciones de la Confiep, la prensa intentó entrevistar a su presidenta, María Isabel León, quien se encuentra en el Cade 2019, en Paracas.

María Isabel León optó por no responder de manera detallada. “Ayer declaramos, justicia sí, excesos no. […] Me van a disculpar, cuando tome conocimiento de las cosas incautadas vamos a declarar”, dijo.