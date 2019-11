Ahora me encantaría una Bembos

En este momento me encantaría comer una Bembos. Mark Vito.

Nos dijeron que Mark pidió su Bembos Big Mac, ¿la quiere con todas las cremas? Bembos.

Se le extraña un poco: era mi némesis. Ollanta Humala sobre Alan García.

No tengo nada qué hacer, no tengo hijos chicos, y me voy a dedicar a mi Perú. Lucía de la Cruz sobre su candidatura al congreso a la que renunció luego.

No. La alianza que aún se viene trabajando con la izquierda está en marcha. Lo único que ha fracasado es una inscripción administrativa ante el JNE, no la unidad al 2021. Verónica no puede decir que le fue mal porque ha destapado el oportunismo de algunos excongresistas, como Pariona, Huilca, Marisa Glave y Richard Arce. Vladimir Cerrón sobre su alianza con Verónika Mendoza.

¿No entiendes que no todos son como tú? Me acusa en falso un corrupto como tú. Alberto Beingolea a Cerrón.

Bembos y sus subsidiarias no han realizado aporte económico a la campaña de Keiko Fujimori. Bembos.

Es que nadie le preguntó. Luis Galarreta sobre por qué Keiko no reveló el aporte de Credicorp.

El fiscal Pérez debe llamar a Vargas Llosa para que declare sobre su campaña con el Fredemo. Carlos Tubino.

Sería bueno que todos tengamos una explicación de en qué se gastó. Leyla Chihuán sobre el aporte de Credicorp.

Estoy totalmente en contra, quiero saber qué influencia tuvo Credicorp en el diseño de normas. Yeni Vilcatoma.

Que el dueño de un banco no bancarice no es una paradoja, es una conchudez. Susel Paredes.

Por supuesto que me gustaría ser candidata presidencial por Solidaridad. Yeni Vilcatoma.

Soy capitán y, bueno, me acaban de ascender por acción distinguida, pero comando un pelotón de fuerzas especiales que hace inteligencia y acción contra de lo que queda de Sendero en el Vraem y supervisión en zonas de Huaycán. Candidato aprista Mijail Garrido Lecca.

Ostenta el grado de teniente de Reserva del Ejército, no ha sido ascendido por acciones distinguidas, ni comanda un pelotón de inteligencia en el VRAEM. No se permitirá que alguien utilice el nombre de las FF.AA. hacer publicidad en el proceso electoral. Ministro de Defensa, Walter Martos, sobre Garrido Lecca.