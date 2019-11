Carlos Ramos informa que TC podría votar hábeas corpus de Keiko este jueves 28

El integrante del Tribunal Constitucional Carlos Ramos manifestó que no tiene hasta la fecha ninguna postura sobre el hábeas corpus que se presentó a favor de la libertad de Keiko Fujimori.

Como se conoce, trascendió que cuatro de los siete miembros del Tribunal Constitucional ya habrían decidido liberarla, entre ellos se encontraría Carlos Ramos.

Fuentes del semanario Hildebrandt en sus trece comentan que Ramos habría tomado esa decisión debido a su amistad con Fernando de Trazegnies, excanciller del fujimorismo.

“No hay decisión en realidad si no hasta por lo menos la próxima semana; hasta entonces nada está dicho. Los magistrados estamos estudiando el expediente, la ponencia del Dr. Ernesto Blume, y no hay ninguna posición oficial a la fecha. […] No tengo una posición oficial, aún no hemos votado por este caso”, aseveró Carlos Ramos para RPP.

Asimismo, manifestó que es probable que el próximo 28 el Pleno del TC vote.

“Tenemos pleno los días lunes, martes y jueves, de tal manera que según el anuncio que hizo el Tribunal Constitucional seguramente la próxima semana se estará votando, pero (en realidad) los magistrados tienen 7 días para emitir sus votos singulares y sus fundamentos de voto. De tal forma que (pienso que) dentro de una semana después se estarán publicando los votos singulares y los fundamentos de voto”, explicó.

Al ser consultado sobre si el Tribunal Constitucional podría poner al voto la aprobación de una investigación contra el Richard Concepción, indicó que es probable que sí.

A la vez, expresó que los magistrados son conscientes que pueden ser acusados por la población de ser parciales, pero dijo que es parte de su trabajo.

“De otra manera no hubiéramos aceptado el cargo. Mis colegas y yo debemos ejercer el cargo con criterios de independencia y de imparcialidad”, detalló.