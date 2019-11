Quintanilla: “Ha sido una deficiencia en la izquierda peruana no practicar la unidad”

Propuestas

-¿Qué ha hecho Alberto Quintanilla en estos 40 días de disolución del Congreso?

Hemos venido haciendo política; viendo la coyuntura política para saber cómo afrontar la situación, y después me he reincorporado a mi trabajo, tanto en una notaría en Juliaca como en la Universidad Nacional del Altiplano en la que soy docente asociado.

-¿Qué necesidades tiene el pueblo puneño y cómo ayudaría a resolverlo?

Puno es una de las regiones que tiene mayor diversidad cultural del país y una riqueza de recursos humanos y naturales bastante importante. Sin embargo, es una de las 5 regiones más pobres del Perú. Requiere el desarrollo de una política en el plano presupuestal y en el manejo de la economía descentralizada.

Necesitamos reivindicar plenamente a las comunidades quechua y aimara que hay allá, una tarea pendiente. Por otro lado, requiere una infraestructura para las comunicaciones, educación, y salud.

-¿Qué políticas promoverá en caso regrese al Legislativo?

Hay varios temas principales: la continuación de la reforma política colectivo para que los partidos sean democráticos y realmente retomen un rumbo; la reforma judicial para que haya un poder que esté conformado por jueces probos; buscar que el manejo presupuestal sea descentralizado; que se respete el medioambiente; y eficiente combate contra la corrupción, que se debe a un mal diseño constitucional.

Un Congreso desprestigiado

-La bandera de Nuevo Perú en los últimos meses fue “Que se vayan todos” porque el Congreso no daba para más, pero usted vuelve a postular. ¿Es una contradicción?

Estamos de acuerdo con que no haya la reelección. Es un mecanismo para combatir la corrupción. […] Pero entendamos que ahora estamos en un proceso de transición; lo que se va a elegir es a un Congreso que solo tendrá vigencia casi 15 meses, que es una culminación del periodo anterior. La prohibición de la reelección entrará para 2021.

-El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no ha aclarado si es viable que los congresistas disueltos vuelvan a postular; ¿le preocupa la demora?

Siempre es una preocupación que las reglas no estén claras, pero tengo entendido que el día lunes, a pedido del Jurado Electoral Especial de Ica, el JNE va a tocar el tema y se va a pronunciar.

-La percepción del Congreso es negativa, ¿cómo se cambia eso?, ¿qué puede hacer este nuevo Congreso?

Continuando las reformas que están a medio camino. Hay que profundizar las reformas para que haya un nuevo marco legal para el funcionamiento de los partidos políticos y movimientos regionales del país, que garanticen que estos partidos sean absolutamente democráticos, que sus decisiones sean tomadas de forma colectiva, que se respete los estatutos, y entre otros temas, que haya la limitación de la inmunidad parlamentaria.

Creemos que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria debe estar en manos de la Corte Suprema en los casos de delitos. La inmunidad debe solo preservar los votos y las opiniones políticas en el ejercicio de la función; el resto es un problema del Poder Judicial.

La desunión de la izquierda

-Nuevo Perú no logró aliarse con Perú Libre de Vladimir Cerrón, pero sí con Juntos por el Perú. ¿Cómo va todo con ellos?

Creemos que la unidad de los sectores del país que quieren un cambio es una tarea que pasa por los que realmente quieren.

Ha sido una deficiencia en la izquierda peruana no practicar la unidad. En toda América Latina, excepto en Colombia y Perú, distintos partidos y movimientos políticos han sido gobierno, menos en los dos mencionados. […] (No obstante), el esfuerzo de tratar de unir a la izquierda ha sido positivo; no hemos logrado unir a toda la izquierda, pero hemos avanzado con la alianza que tenemos Juntos por el Perú, que también es una unidad de varios sectores de izquierda.

-Pero estamos viendo que al menos hay 4 partidos de izquierda que están intentando llegar al Congreso, eso da la percepción que está desunida.

Esperamos que en 2021 se plasmen mayores niveles de unidad, que hemos alcanzado con Juntos por el Perú.

-¿Han intentado unirse con Gregorio Santos?

Lo hemos intentado y otros, pero no ha habido la posibilidad en estos momentos de plasmar esa unidad, que está pendiente. Pero no es unirse con personas porque parte del diseño institucional de una república como la nuestra es separar lo individual de lo colectivo y priorizar lo colectivo sobre lo individual. Cualquier responsabilidad individual por la presunta comisión de actos delictivos es personal, no colectivo.

-¿Lo menciona a propósito de la frustrada alianza con el partido de Vladimir Cerrón?

Es parte de eso. Nosotros creemos que la alianza no era con Vladimir Cerrón, sino con la institución política, entorno a un programa. Y quedaba absolutamente claro que las personas que tuvieran presuntamente alguna responsabilidad de tipo penal tenían que asumirlas.

-¿No era acercarse con el que Vladimir Cerrón simpatiza (Nicolás Maduro)?

La opinión que uno tenga de un gobierno del exterior no es un problema de unidad o causal de no unirse. Podemos tener una opinión sobre el gobierno de Laos, de China, de la Unión Soviética, y se podrá debatir qué acogemos de positivos y qué vemos de negativo, pero los problemas políticos que enfrentamos los peruanos deben ser lo que nos una.

-¿La renuncia de los excongresistas Glave, Arce, Huilca a Nuevo Perú sigue afectando?

Espero que recapaciten y vuelvan porque el esfuerzo de hacer política colectiva va más allá de las apreciaciones, y uno se une por programas, y no por intereses y cálculos personales. Creo que han creído que aliándose con Juntos por el Perú o Perú Libre estábamos haciéndolo con personas, y no haciendo unidad programática.

-El panorama sobre quienes entrarán el Congreso es incierto; en caso la izquierda sea mayoría o lleve a varios miembros, ¿debe buscar cambiar la constitución?

Creemos que sí porque hay un diseño del manejo de la política económica bastante excluyente. La constitución debe variarse para restablecer una correcta política de contralor.

Debe haber un correcto equilibrio de poderes para que el PJ sea un verdadero poder con autonomía y tenga la autoridad equivalente a los otros y pueda fiscalizarlos.

Conflictos internacionales

-Por otra parte, ¿cuál es su opinión sobre lo que sucede en Bolivia y Chile?

Yo tengo mucha simpatía por el gobierno de Evo Morales, pero le he dicho personalmente en una oportunidad hace unos años que debería practicarse la alternancia en el poder, y hubiese sido muy conveniente que no participara en un cuarto intento de un nuevo periodo, sino dejar que otro de su movimiento postulara, y él poder volver después de un periodo.

La alternancia es un mecanismo para combatir los males de poder que son el abuso, el autoritarismo y el autobeneficiarse.

Sobre el gobierno de Piñera, creo que es el agotamiento del modelo neoliberal, uno que ha hecho crecer la economía -también lo hace crecer en el Perú-, pero ha sido un modelo que ha incrementado la desigualdad. Uno ve que la movilización de los chilenos es en contra de la desigualdad, y ojalá que las reformas den a un Chile menos desigual.

Aportes ilícitos al partido de Keiko Fujimori

-¿Qué opina sobre las declaraciones de Jorge Yoshiyama respecto a los aportes de Odebretch a la campaña de Keiko Fujimori?

Demuestra que el partido Fuerza Popular fue convertido en una institución criminal. Las actividades criminales que cometían coparon todo el partido. […] Las declaraciones del señor Jorge Yoshiyama sobre que Keiko Fujimori tenía conocimiento, deben ser corroboradas e investigadas a profundidad; necesitamos conocer la verdad para combatir la corrupción desde raíz y sacar las enseñanzas para que nunca más se repita.

Necesitamos establecer un sistema de partidos en el que más honrado no se vea tentado a delinquir y el más ladrón no pueda robar.

-¿El TC debería tener en cuenta esas declaraciones para tomar una decisión sobre su hábeas corpus?

Sí, porque en materia penal prima el criterio de tener conocimiento de la verdad más allá de la formalidad. En las relaciones del derecho civil pueden haber unas restricciones, pero en el derecho penal la búsqueda de la verdad prima sobre cualquier consideración de forma, y en este caso sí se debería tener en cuenta.

-¿Cómo se financia Nuevo Perú?

Los militantes aportan con su esfuerzo y es una economía bastante precaria que tenemos. Es por eso que creemos que debe buscarse mecanismos más democráticos e igualitarios para convertir a la política en una actividad de servicio social, y no como muchos partidos creen que se llega a la política para enriquecerse, e invierten grandes sumas de dinero –muchas veces de origen ilícito- para poder delinquir desde el Estado.

*Preguntas ping-pong (¿Qué significan estos términos para Alberto Quintanilla?):

-Nuevo Perú:

AQ: Partido democrático moderno.

-Frente Amplio:

AQ: Un partido de izquierda que cayó en posiciones mesiánicas y autoritarias.

-Martín Vizcarra:

AQ: La persona que disolvió el Congreso.

-Verónika Mendoza:

AQ: Una luchadora social con una vocación democrática.

-Javier Diez Canseco:

AQ: Un ejemplo de consecuencia y de lucha por igualdad.

-Alberto Quintanilla:

AQ: Alguien que cree que la política es colectiva y que uno debe servir a la comunidad.