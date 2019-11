Piura: magistrado denuncia que suplantaron su identidad

Piura. El presidente de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Jaime Lora Peralta, denunció que su identidad fue suplantada y hasta su firma falsificada por personas a quien catalogó como “delincuentes” para ingresar una denuncia en la Fiscalía Suprema de Corrupción de Funcionarios contra los jueces y trabajadores de la Corte de Justicia de Sullana.

“Suplantando mi identidad, escaneando y/o haciendo un montaje o falsificando mi firma hecho por alguna persona inescrupulosa a quien solo puede denominarle desde ya que es una persona delincuente, que utiliza mi nombre para presentar esta denuncia contra prácticamente todos los magistrados de esta Corte”, dijo en conferencia de prensa Lora Peralta.

PUEDES VER Trujillo: federación de trabajadores rechaza la privatización de empresas eléctricas

El magistrado manifestó que el pasado 28 de octubre fue notificado por la Segunda Fiscalía Suprema en Delitos de Corrupción de Funcionarios donde acudió luego de ser solicitado de grado o fuerza, ya que era la segunda notificación.

Fue en la Fiscalía donde se enteraba que su nombre y firma habían sido tomados “fraudulentamente” para hacer creer que él como magistrado había realizado la denuncia contra varios de sus colegas (jueces superiores, trabajadores y personal administrativo) por presuntos actos de corrupción.

Lora Peralta indicó que cuando tomaron su declaración dejó sentada su postura de que él no fue quien hizo la denuncia y solicitaba una investigación exhaustiva, incluso una pericia para comprobar que no era ni su firma ni sello.

El juez superior Lora Peralta refirió que “alguien de esta Corte” quiere perjudicar su imagen y lograr enfrentar a los trabajadores, jueces con su persona, por lo que no se va a quedar con los brazos cruzados para demostrar quién es la persona que elaboró esa denuncia afectando su imagen como magistrado.

“Es una venganza encubierta utilizando la suplantación de mi identidad contra el suscrito y muchos magistrados. No es por una pugna de poder por la presidencia, pues no he solicitado participar en las elecciones, por lo que lo descarto. Yo iré hasta las últimas consecuencias y ya solicité la investigación a la Fiscalía para dar con este delincuente”, remarcó.

Según informó el juez Lora Peralta, la denuncia que no fue adjuntado su DNI en mesa de partes llegó primero a la Fiscalía de la Nación, por lo que también solicitará quién llevó el expediente hasta esa instancia.