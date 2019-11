Audios en el caso Belaunde

The Intercept, la organización de destapes en red que le manchó la pechera a Sergio Moro por el caso Lula, acaba de incursionar aquí al alimón con la ONG Ojo público. Lo destapado se parece a lo de Brasil: fiscales acomodando a sus fines las revelaciones de un colaborador eficaz. Los casos son marginales de Lava Jato, pero ya empiezan a sonar en las primeras planas.

Lo que hizo The Intercept en Brasil fue voltear los términos de la percepción pública sobre anticorrupción, al colocar a los acusadores en el banquillo de los acusados, por lo menos en el espacio mediático. No logró sacar a Lula de la cárcel, pero afectó la idea de un aparato judicial imparcial en un caso políticamente sensible.

Lo aportado no fue realmente la idea del sesgo judicial, puesto que una mayoría simpatizante de Lula y el PT ya estaba convencida de que a su líder se le había jugado sucio en todas las instancias. Lo que hicieron los destapes fue aportar las pruebas, en este caso grabaciones, que dieron verosimilitud a la idea, y arrinconaron a Moro.

Los audios The Intercept-Ojo público en cierto modo son redundantes, pues aquí un sector opositor convencido insiste en que los fiscales peruanos no pasan de ser instrumentos del poder político de Martín Vizcarra. Como no hay pruebas sobre esto, no pasa de ser un recurso político, que no ha prosperado entre la opinión pública en todos los años de Lava Jato.

El caso del colaborador Martín Belaunde Lossio no va a cambiar las cosas. Pero servirá para que los críticos del sistema judicial lo extiendan hasta los límites de lo improbable. Se sumará a las acusaciones bastante febles que ya circulan, en la extrema derecha y dentro del propio gremio judicial, contra los fiscales más prominentes.

La densidad política de los casos ligados a Lava Jato, en Brasil y en el Perú, dificulta mucho una mirada equilibrada sobre el proceso de la justicia. Sin embargo la elocuencia de los hechos mismos va ayudando mucho mientras llegan las pruebas más concluyentes y los veredictos de los jueces. Aun así, la defensa debe estar mirando con atención el caso de Belaunde.