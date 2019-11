Rafael Rey: “Antes de que elijan a otro Congreso, me iré del BCR”

Se irá. El integrante del directorio del Banco Central de Reserva Rafael Rey manifestó en entrevista que no continuará en dicha institución luego de que se elijan a los nuevos congresistas, el 26 de enero del 2020.

“Si hay elecciones y eligen al próximo Congreso, de inmediato me largo. Antes renuncio. Antes de que elijan a otro Congreso, me iré. Porque ya no estará el Congreso que me eligió”, sostuvo para Correo.

A la vez, mencionó que el directorio del BCR se reúne cuatro veces al mes -una vez por semana- y recalcó que no le faltan ganas de irse. Como se recuerda, él fue escogido -por recomendación del Apra- como integrante en 2016 y participó con el partido de Keiko Fujimori a las elecciones 2011.

Asimismo, Rafael Rey cuestionó a la lideresa de Fuerza Popular por haber seleccionado a malos personajes en su entorno.

“Un líder tiene que saber escoger adecuadamente a las personas que quiere que lo acompañen. No puedes escoger gente irresponsable o sinvergüenza, como se ha descubierto [...] El líder de un partido tiene que escoger a personas que cumplan dos condiciones: honestidad personal y capacidad intelectual”, criticó.

También explicó cuáles fueron los errores que ha cometido el fujimorismo como partido durante el último gobierno.

"El primero es el no darse cuenta de que para lo único que debe servir la popularidad de un político es para gastarla haciendo lo que el país necesita, aunque el hacerlo signifique perder popularidad. Ellos han querido guardarse su popularidad y no arriesgarla, para guardarse para el 2021. Lo segundo, que siendo mayoría han debido hacer una serie de cambios que podrían haberlos hecho, y no los hicieron”, aseveró Rafael Rey.