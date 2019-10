Luciana León y los audios que la vinculan a ‘Los intocables ediles’

La aprista Luciana León, integrante de la Comisión Permanente del Congreso disuelto, se encuentra inmersa en un escándalo al estar vinculada a la organización criminal Los intocables ediles, que llegó a controlar la Municipalidad de La Victoria hasta el 2018.

En la mañana del último 22 de octubre, agentes policiales y de la Fiscalía allanaron su despacho en el Parlamento, su departamento, la vivienda de su hermano Rómulo León Romero y de Betsy Matos Franco, su asesora principal de su despacho legislativo.

Luciana León, quien procuró tener una imagen controlada en comparación a la de sus familiares, es acusada de ser el brazo legal y político de la asociación ilícita, por lo que es investigada de forma preliminar por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio.

Entre las evidencias que maneja el Ministerio Público, se encuentran más de 30 audios correspondientes a las conversaciones que tuvo su asesora Betsy Matos con el colíder de Los intocables ediles, Alexander Peña Quispe.

En ellas se revela las coordinaciones para nuevas reuniones con contactos de Luciana León, entre ellos un coronel del Ejército, y también para la entrega de los “encarguitos” o “tamalitos” de dinero".

El Ministerio Público señala que Luciana León y su asesora Betsy Ramos habrían recibido entre 15 mil y 20 mil soles mensuales de Alex Peña, a cambio de gestiones a favor de la Municipalidad de La Victoria.

La República accedió a la resolución judicial del allanamiento, en el que se argumentaban como evidencias las transcripciones de Betsy Matos con Alexander Peña.

Audios que vinculan a Luciana León

Influencias en el MEF

En una de las interceptaciones telefónicas entre Matos Franco y Alexander Peña Quispe del 20 de junio del 2017, se coordinó otorgar un puesto laboral a Rómulo León Romero, hermano de la exparlamentaria a cambio de que la aprista interceda ante el Ministerio de Economía y Finanzas para la aprobación de una ampliación de presupuesto a favor de la Municipalidad de La Victoria.

Betsy: Aló, me escuchaste.

Alex: No, se cortó.

Betsy: No sé, no sé qué ha resultado, qué le ha respondido, porque justo cuando estaba por entrar a mesa directiva es que le devuelve la llamada a Thorne, entonces el (inentelegible) si es lo que te he pedido con el código tal y tal le repitió, entonces ya no sé qué le habrá dicho o cómo han quedado.

Alex: Claro.

Betsy: Ahorita, estoy acá esperándola.

Alex: Ya.

Betsy: Está saliendo ya de un evento, le digo, le pregunto y te mando un mensaje.

Sobre manila

A las 13:24 horas del 23 de junio, Peña y Matos se dieron los últimos detalles para la entrega de encarguito. Según el aspirante a colaborador eficaz N° 7-2018-3D2FPSEDCFL, el chofer de la exparlamentaria recogía los “paquetitos” o “tamalitos” de dinero que enviaba el colíder de Los intocables ediles.

Alex: Ya estoy saliendo de mi trabajo.

Betsy: Dime a dónde te va a ver.

Alex: A quién me mandas.

Betsy: A Barturen.

Alex: Ya que me llame nomás, ya el sobre manila está todo bien engrapado.

Betsy: Perfecto, dime cuánto le estás poniendo allí.

Alex: Lo que quedamos pues.

Betsy: Ah, dos puntos.

Alex: Cinco,

Betsy: Ah cinco, ok, perfecto.

Alex: Ya que lo trabaje bien dile, del ministerio pe.

Reunión con coronel del Ejército

El pasado viernes, un nuevo audio muestra las fuertes influencias que tenía Luciana León con los más altos mandos de las Fuerzas Armadas. Betsy Matos coordinó una reunión entre Alexander Peña y un coronel del Ejército en el 2017.

Best Matos: Escúchame, llegas al Pentagonito y preguntas por el coronel Iván Rojas, es Iván Rojas. Yo ahorita te escribo que te vaya atendiendo. Yo estoy llegando por allí, nueve y media o nueve y cuarenta, más o menos.

Alex Peña: No me voy a quedar mucho tiempo, qué debo hacer.

Betsy Matos: Es que te tienes que presentar con Cardozo y mostrarte todo el tema, ¿no? Bueno, no te preocupes, que yo igual llego. Tú avísame la hora que estés ahí o a la hora que te desocupas que yo igual voy. Estoy por Surco ahorita en una reunión, pero de ahí yo me paso para allá.

En otro momento, Betsy Matos explica a Peña Quispe (detenido por ser parte de ‘Los Intocables Ediles’) que indague por los bienes y que recabe toda la información que pueda ante el Coronel.

AP: Ya, pero, ¿de qué vamos a hablar? No entiendo.

BM: Yo le he dicho que te facilite toda la información de los bienes. Ahí, pregúntale, todo lo que siempre nos preguntas, pues, de este tema, cómo se llama, del casino, no se qué y todo eso. Le hemos dicho que te facilite toda la información.

AP: Ya bueno, ya voy a ir.

BM: La información del tema de los bienes

AP: ¿Por quién pregunto?

BM: Coronel Iván Rojas. Él te está esperando. Ahorita le voy a decir que ya estás ahí.

AP: Entonces, voy a presentarme ahí para… con él hablo. Le digo que con él me voy a entrevistar, ¿no? Dónde trabaja él.

BM: Con él mismo, Coronel Iván Rojas. Todo el mundo lo conoce, es la mano derecha de Ramos Hume.

Situación política de Luciana León

Tras estas revelaciones, la militancia aprista de la integrante de la Comisión permanente del Congreso fue suspendida. Luciana León rechaza haber cometido algún ilícito del que se le acusa pero reconoció haber tratado con Alexander Peña Quispe.

Según El Comercio, como resultado del allanamiento al despacho de la integrante titular de la Comisión Permanente se halló un sobre manila amarillo vacío con los nombres del expresidente Alan García y Alex Peña, presunto cabecilla de la organización criminal, además de Alfredo Pacheco.

En el departamento también encontraron 7 mil soles en efectivo, así como dispositivos digitales –Iphone, un Ipad y una Mac Apple–, al igual que diversos USB, tarjetas de contacto y agendas. Luciana León es investigada pero no se le puede acusar hasta que el Pleno del Congreso apruebe su antejuicio político.