Nava sobre veracidad de declaración: “De eso se encargará la justicia y lo demostraré”

El exsecretario presidencial Luis Nava sostuvo que él demostrará que su declaración sobre Alan García es veraz, además de que la justicia se encargará de probarlo.

En diálogo con RPP, Nava Guibert sostuvo que su declaración no se contradice con la de su hijo José Nava Mendiola, sino que hay puntos en coincidencias, como la recepción de una mochila del exsuperintendente de Odebrecht, Jorge Barata, para García.

“(Probar su declaración) de eso se encargará la justicia y yo lo demostraré”, expresó Luis Nava.

En la declaración de Nava Guibert, señaló que Barata le entregó dinero ilícito a Alan García mediante loncheras. Entre cinco a seis visitas realizó el exejecutivo brasileño al local de campaña de Apra para dejar los montos económicos.

Con ello también pudo adquirir viviendas –las que fueron allanadas–. Dentro de su declaración, Nava también señaló que Barata indicó el modo para elaborar el decreto de urgencia que determinaba la modalidad de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

José Nava, anteriormente, había señalado que llevaba a Jorge Barata a la casa de Luis Nava. “Algunas veces lo recogía y llevaba el dinero a mi padre y otras veces me pedía que yo le llevara unas mochilas en diferentes oportunidades que nunca abrí, pero sé que había dinero”.

Frente a ello, Luis Nava expresó que “sí digo que mi hijo me entregó y se lo di a una persona determinada”. “La plata de mi hijo también me la dieron en una mochila. Yo no pregunté, simplemente la trasladé a la persona que es el destinatario. Ni yo ni mi hijo vimos el dinero”.