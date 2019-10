Lourdes Flores negó intenciones de postular como congresista

Lourdes Flores, expresidenta del Partido Popular Cristiano (PPC) y candidata al Congreso, aclaró que no tiene intenciones de postular al Congreso en el 2020 ni el 2021 a las elecciones generales, pues considera que el ciclo político en su vida ya terminó.

Al ser consultada sobre si consideraba postular al Parlamento, lo negó. “En lo más mínimo. Te he dicho que escribí una carta en el 2016, viendo que hay un ciclo político en mi vida cumplido, lo cual no significa que no esté; desde atrás apoyaré y haré todo lo que esté en mis manos. Pero no, no es el caso nuestro, aunque hemos tratado de persuadir a algunas personas mayores; por ejemplo, a nosotros nos parecía muy importante que Javier Bedoya de Vivanco esté con nosotros. Javier ha tomado su propia decisión, pero sí está Javier Bedoya Denegri, su hijo”, dijo a Correo.

Estás hablando con una persona que entró a la vida política a los 18, que acaba de cumplir 60; 42 años de vida dedicada a la vida política, feliz -si volviera a nacer, haría lo mismo-, pero que comprende perfectamente que en esto, como en todo en la vida, hay ciclos”, añadió.

Sobre los cronogramas para que el PPC defina a los nuevos candidatos, determinó que es responsabilidad de la directiva actual del partido, la cual “está trabajando con la mayor rapidez posible y con el sentido de responsabilidad, porque se trata de ofrecer un grupo humano bueno”.

Asimismo, señaló que algunos candidatos quedarán par las elecciones del 2021. “No estamos yendo a la elección presidencial y no somos oficialistas, de modo que el del PPC será un papel de contrapeso serio y un balance muy importante. La gente debe saber que los actores del PPC no van a ser un ‘sí señor’ del Gobierno. Van a ser un contrapeso serio y responsable, no obstruccionista”, acotó.