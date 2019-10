Donayre tras demanda de Olaechea: “Aún no aceptan la realidad”

Patricia Donayre, miembro del Congreso disuelto, sostuvo que Pedro Olaechea junto a los integrantes de a Comisión Permanente, aún no aceptan la disolución del Parlamento, por lo que han presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional.

“Aún no acaban de aceptar la realidad por eso presentaron la demanda competencial para que finalmente podamos aterrizar en el escenario de que ya existe un Congreso disuelto. Entonces al no aceptarlo él (Olaechea) asume que sigue siendo presidente del Parlamento y no es así, él es presidente de la Comisión Permanente”, respondió Donayre en entrevista con Sigrid.pe de RTV.

La exlegisladora enfatizó que Olaechea incurrió en el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad al firmar el recurso presentado como presidente del Congreso, a pesar que el mandatario Martín Vizcarra ya había disuelto la institución.

Además, señaló que este ilícito lo cometió desde que dirigió un pleno para aprobar una suspensión de un año contra el jefe de Estado y juramentar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta”.

“Ellos no reconocen la disolución, se niegan a eso. Él procede a seguir ejerciendo como presidente (del Congreso) cuando ya no lo era e inclusive aprueban una suspensión contra el presidente de la República y en un procedimiento irregular juramentan a Mercedes (Aráoz). Entonces todo eso es parte de la usurpación de funciones además de abuso de autoridad”, señaló.

Patricia Donayre reiteró que la Comisión Permanente tiene funciones limitadas y que la autorización a Pedro Olaechea para que presente la demanda competencial, no es una de ellas. Explicó que extendieron los efectos del recurso aprobado en julio pero por un tema distinto, el de adelanto de elecciones.

“Se han cometido innumerables infracciones además de errores políticos garrafales”, enfatizó Donayre, agregando que los responsables deben hacerse responsables de sus actos.

Respeto al Tribunal Constitucional, la excongresista saludó que se ponga prioridad a los temas que crean desconcierto en la población, como el caso de Gonzalo Ortiz de Zevallos. Sostiene que se debe pronunciar si procede o no su juramentación, lo que para ella debería tener una respuesta negativa porque argumenta que el proceso no se culminó.

Sobre las elecciones congresales en el 2020, Patricia Donayre enfatizó que los que resulten elegidos no solo van a legislar para cubrir un periodo faltante sino que se deberán solucionar temas entrampados, así como la responsabilidad de los parlamentarios disueltos.

Indicó que no solo se requieren personajes políticos con experiencias, sino también jóvenes que quieran trabajar por los cambios requeridos para llegar al bicentenario. Además, precisó que se debe analizar el perfil de cada candidato.