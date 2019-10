Sánchez reitera que ministro Meléndez “miente” sobre contratación de madre de su hijo

La expresidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez, señaló que Jorge Meléndez, su excolega y el actual titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), “miente” al negar haber influido en la contratación de la madre de su hijo en el Parlamento durante el 2018.

La exlegisladora confirmó al programa dominical Panorama que Meléndez le recomendó a Érika Fernández para el puesto de auxiliar en el grupo de trabajo que en ese entonces lideraba. Sin embargo, sostuvo que desconocía tener conocimiento sobre el vínculo directo con su entonces colega de bancada Peruanos por el Kambio.

Janet Sánchez reiteró a La República su declaración y pidió que el actual titular del Midis se responsabilice por ser un caso en el que no hay delito pero sí una falta ética.

“El señor Meléndez miente. Yo solo respondí a una pregunta que me hicieron nada más. No hay delito pero si es un caso ético”, señaló a este diario enfatizando que ella desconocía la relación que tenía su entonces trabajadora.

Sobre si Meléndez tendría que retirarse del cargo por este hecho, señaló que esa decisión le corresponde exclusivamente a él o al presidente de la República, Martín Vizcarra, quien sostiene que su gobierno es intolerante a la corrupción.

Sánchez comentó tener testigo

Janet Sánchez precisó que ella al enterarse del presunto acto de nepotismo, en setimbre del 2018, le reclamó al ahora ministro del porqué le recomendó que contrate a la madre de su hijo.

“Yo hablé con Meléndez y él me dijo que primero lo negaba. Yo te dije al principio. No me voy a ganar un problema contratando un auxiliar exponiendo el descrédito”, indicó.

En ese momento, una persona estaba junto a ellos y escuchó cuando ella recriminada a Meléndez por no haberle informado el hecho, aunque él indicó que sí se lo comentó. Algo que para la excongresista es completamente falso.

La expresidenta de la comisión explica que no denunció este presunto acto de infracción al Código de Ética Parlamentaria porque se enteró meses después del vínculo, cuando la mujer en cuestión ya no laboraba en el Congreso.

“El contrato laboral ya había culminado. Ya no tenía conocimiento del tema. Lógicamente lo aceptó. Utilizar la imagen de una mujer para el poder victimizarse, es lamentable que él niegue a la esposa de su hijo. Si salgo a declarar es porque el señor Meléndez me ha tildado de mentirosa”, enfatizó.

Además, Sánchez comentó que ella no quería denunciar el hecho porque si no lo hubiera realizado en julio, mes en el que renunció a la bancada PpK. "Si un medio de prensa me pregunta, voy a decir la verdad”, expresó.

Meléndez niega

Por su parte, Jorge Meléndez negó las acusaciones de Sánchez y señaló que es ella la que debe explicar las razones para contratar a la mujer en cuestión.

“Yo no he recomendado a nadie. A sus manos (de Janet Sánchez) llegan hojas de vida. No tengo absolutamente nada que ver con la contratación”, respondió Meléndez luego de la insistencia de los periodistas.