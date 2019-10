Pedro Cateriano sostuvo que Keiko Fujimori nunca aceptó la derrota de 2016

El político Pedro Cateriano aseguró que el gran error que cometió el fujiaprismo para que el Parlamento haya sido disuelto fue que la lideresa de Fuerza Popular no poder sobrellevar la derrota de los comicios de 2016 y que desde el partido de la estrella intentaran defender a su líder Alan García.

“En el caso del fujimorismo, la señora Keiko Fujimori no aceptó su derrota ante Pedro Pablo Kuczynski, y en el caso del aprismo, una irresponsabilidad por tratar de proteger a su fallecido líder político, involucrado en escándalo de corrupción”, manifestó para Trome.

“Como no pudieron vacarlo (a Martín Vizcarra), porque no tenían los votos, lo suspendieron inconstitucionalmente y esa presidencia encargada, que no existe, la asumió la señora Araoz, violando la Constitución”, añadió Pedro Cateriano.

Al ser consultado por las palabras de Mario Vargas Llosa que señaló hace unos días que los legisladores disueltos eran unos pillos y semianalfabetos, Pedro Cateriano expresó que el Premio Nobel “siempre tiene frases que marcan y a veces anticipan los destinos de la política peruana”.

“Yo, en todo caso, creo que la mayor parte de esos adjetivos calificativos para Donayre, Mamani y todos los protegidos con pedido de la Corte Suprema, se ajustan a la realidad”, adicionó.

Asimismo, aseveró que el Gobierno de Martín Vizcarra debe buscar la defensa del orden constitucional, garantizar unas elecciones libres y democráticas, y urgentes asuntos de economía.

Por otro lado, negó que desde Alianza por el Progreso lo hayan invitado a pertenecer a la agrupación política. Como se recuerda, el partido de César Acuña postulará a las elecciones congresales de 2020 y a las presidenciales de 2021.