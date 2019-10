JNE: Reelección de congresistas disueltos debe ser vista en doble instancia

La participación de los congresistas disueltos en las elecciones parlamentarias del 26 de enero del 2020 debe evaluarse en doble instancia judicial, aseguro la directora de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Yesica Clavijo.

La especialista explicó que esta medida la toman porque entre sus funciones está el “absolver duda de carácter genérico no referidas a casos concretos” e indica la consulta sobre si algunos exparlamentarios pueden postular o no es un caso particular.

Esto mismo corresponde a la duda sobre si los partidos políticos podrían ser cancelados si no cumplen con las reformas establecidas, como llegar al 5% de elección o no participar en los comicios, debido a que estas señalan que se ejecutarán en elecciones generales mas no solo congresales.

“Hay una garantía de la doble instancia en la administración de justicia electoral y es que el primer pronunciamiento lo tendrán los jurados electorales especiales. La administración cautela que en un proceso electoral haya la posibilidad de un primer pronunciamiento fundamentado y que ante los casos concretos de apelación sea el Jurado quien se pronuncie”, declaró en entrevista con RPP Noticias.

Según el artículo 5 en su inciso p de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, la institución tiene la función de “absolver las consultas de carácter genérico no referidas a casos concretos, que los Jurados Electorales Especiales y los demás organismos del Sistema Electoral le formulen sobre la aplicación de las leyes electorales”.

Nuevos requisitos de plazos

Clavijo comentó que en este semana se emitirá nuevas resoluciones que detallen los recortes de plazo de requisitos para participar de las elecciones congresales.

Señaló que esto corresponde a la reforma que modifica la Ley Orgánica de Partidos, en la que se especificaba que los candidatos a las elecciones primarias debían tener al menos seis meses de afiliación en el partido antes de las elecciones primarias.

“En todo lo no previsto en la resolución como en las situaciones en la cual la ley actualmente establece renuncias y licencias de 6 meses y obviamente los plazos no calzan, se van a emitir las disposiciones del caso. Hay fechas que materialmente son imposibles de cumplir bajo la normativa”, comentó.

Nuevos congresistas en marzo

Por otro lado, la representante del JNE comentó que a fines de febrero o a inicio de marzo, como plazo máximo, se debe haber culminado el proceso electoral y entregarán los credenciales a los nuevos congresistas. Indicó que tras esto, los nuevos integrantes del Parlamento están aptos para asumir las funciones en su nuevo cargo.

Reiteró que los partidos políticos ahora están obligados a respetar sus normas internas como el estatuo, reglamento electoral y llevar las elecciones internas.

Resaltó que el JNE se dedicará a fiscalizar la hoja de vida de los postulantes al Congreso, porque esta infracción es la más recurrente y por la cual se elimina la candidatura en el proceso.