Alejandro Toledo fue trasladado a correccional Maguire en San Mateo

El abogado de Alejandro Toledo en Perú, Heriberto Benítez, confirmó a El Comercio que el expresidente de la República fue enviado a la correccional Maguire del condado de San Mateo (California), el viernes 11.

El exmandatario se encontraba detenido (desde julio de este año) en la cárcel de Santa Rita, localizada en el condado de Alameda (California) por las denuncias en su contra por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Vale recordar que el juez estadounidense Vince Chhabria falló a favor de que Alejandro Toledo sea liberado bajo fianza debido a que el establecimiento en el que se encontraba arrestado venía afectando su salud mental; no obstante, podía cambiar su determinación si era trasladado a otra sede.

Tras el cambio de prisión, Vince Chhabria decidirá en estos días el futuro inmediato del exgobernante peruano.

Nota previa

El expresidente peruano Alejandro Toledo fue trasladado a la prisión de Maguire y abandonó el penal de Santa Rita, en medio del proceso de extradición por el caso Odebrecht. El Juez federal de California dijo que liberaría al expresidente bajo fianza si no se cambiaba su régimen carcelario.

De acuerdo a Correo, Alejandro Toledo llegó a nuevo establecimiento penitenciario el viernes y se encuentra en una celda separada, alejado de otros presos.

Eliane Karp se comunicó con personas allegadas a quienes le comentó el traslado de Toledo a Maguire. “Cuando fui a la computadora por conexión a internet, Santa Rita dice que él (Alejandro) había sido soltado, y yo no lo veía en ningún lado. No (estaba) en casa, tampoco en el jardín, ni en mi cama, de donde fue sacado por 10 horribles hombres y mujeres con armas. Entonces, ¿dónde estaba? (Esperé) todo el día para recibir su llamada y descubrí que había sido llevado al condado de San Mateo (correccional Maguire)”, escribió la ex primera dama.

Además, según la Oficina del Sheriff del Condado de San Mateo indica en su página web, los internos solo pueden recibir dos visitas a la semana y cada una tiene un máximo de 45 minutos. No está permitida más de una al día y el máximo de personas que pueden conversar con el interno son 3 a la vez.

Cabe señalar que un informe psiquiátrico de la prisión de Santa Rita determinó que Alejandro Toledo se encontraba en una cárcel hecha para internos violentos, la cual estaba atentando contra su salud mental.

“He visto un desinterés del señor Toledo en mantener su aseo e higiene. He visto una marcada desmoralización, junto con un aumento significativo de la ansiedad y depresión. He aumentado los medicamentos del Sr. Toledo debido a este aumento de la ansiedad y depresión”, señaló el especialista.