Petrozzi a excongresistas: “Están viviendo en un mundo paralelo”

Francisco Petrozzi, ministro de Cultura, le envió un mensaje a los exparlamentarios, ya que el Congreso fue disuelto luego de que Martín Vizcarra tomó está decisión por dos cuestiones de confianza que le negaron al Ejecutivo.

“Están viviendo en un mundo paralelo. Lo terrible de todo esto es que el resto del país ya normalizó su vida, los niños están yendo al colegio, los jóvenes a la universidad, la Sunedu y el Gobierno cumpliendo su misión, pero ellos siguen en un universo paralelo que no le hace bien al país”, cuestionó Francisco Petrozzi.

PUEDES VER Martín Vizcarra invoca a los jóvenes a participar en elecciones 2020 [VIDEO]

“La Comisión Permanente (si puede presentar demanda competencial), pero firmando como tal. Lo que no puedes hacer es no entender lo que está pasando. El Congreso ha sido disuelto, no tiene presidente, tiene presidente de la Comisión Permanente, respetemos el orden”, añadió Francisco Petrozzi.

Las declaraciones de Petrozzi se dan luego de que el expresidente del Parlamento, Pedro Olaechea, presentó un documento ante el Tribunal Constitucional en la que firma como si continuara en funciones, e interpuso una demanda competencial por la disolución del Congreso.

"Al amparo de lo establecido en los artículos 109° y 110° del Código Procesal Constitucional, se interpone demanda competencial contra el Poder Ejecutivo, por conflicto de competencias respecto del planteamiento de las cuestiones de confianza que formuló el presidente del Consejo de Ministros [...] vulnerando con ello las competencias constitucionales del Congreso”, se lee.

Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra ha aclarado que Pedro Olaechea no puede firmar como titular del Parlamento, pues estaría usurpando funciones.

“Si Olaechea presenta un documento como presidente del congreso, está infringiendo una norma, está usurpando un cargo que no le corresponde. Él es presidente de la Comisión Permanente. El Congreso ha sido disuelto”, señaló.