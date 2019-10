Loza pidió la inhibición de magistrada Ledesma por “ser adversa al fujimorismo”

Luego de un año de la prisión preliminar contra Keiko Fujimori, su abogada Giulliana Loza resalta que los “ruidos políticos” han frustrado al defensa legal y que solo está presa por ser la “lideresa de Fuerza Popular”.

“Para mí ha sido muy frustrante tener que enfrentar esta defensa dentro de un ruido político constante. Quizás si no estuviera defendiendo a la líder de oposición, creo que Keiko no estuviera presa en este momento, si no fuera por todo este ruido político”, declaró Loza en entrevista con Canal N.

La excandidata presidencial afronta una prisión preventiva por ser presunta cabecilla de una organización criminal que se dedicaba a lavar activos de financiamiento ilegal, como de la empresa Odebrecht.

Pidió inhibición de Marianella Ledesma

Loza informó que solicitó la inhibición de la magistrada del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma porque dijo “ser adversa al fujmorismo”, esto, para la abogada representaría una falta de imparcialidad al momento de decidir sobre el hábeas corpus que busca la libertad de la hija de Alberto Fujimori.

La tribuna denunció hace semanas que un compañero suyo le ofreció permanecer en su cago si votaba en unanimidad a favor de la liberación de Keiko Fujimori. Este caso será investigado por el Ministerio Público.

Al respecto, Loza sostuvo que es grave la acusación, pero señaló que ellos no tienen influencia en las decisiones de los integrantes del TC. A su vez, indicó que solicitó la inhibición de la magistrada porque ella ha reconocido “ser adversa al fujimorismo”.

“La magistrada Ledesma, lamentablemente, ha reconocido públicamente ser adversa al fujimorismo. Esa simple mención [fue] reconocida por ella misma cuando dijo que se respetó su literalidad en ese semanario ['Hildebrandt en sus trece'], pues preocupa bastante”, señaló.

Si embargo, comentó que en el caso de Ernesto Blume, titular del TC, no es la misma situación ya que ´le solo ha criticado la prisión preventiva y no en específico sobre el caso de Keiko Fujimori.

“Yo no puedo ir a una audiencia y declararme adversa al fujimorismo cuando voy a resolver un hábeas corpus, una demanda, de la lideresa del fujimorismo. Entonces, sin duda alguna, ahí no existe imparcialidad”, consideró.

Keiko Fujimori y excongresistas

Por otro lado, negó que la lideresa de Fuerza Popular haya dirigido las decisiones de los entonces congresistas de la bancada naranja. Insistió que solo se reunían para ver temas personales.

“Keiko Fujimori no ha tenido participación alguna en las decisiones políticas de los congresistas en sus votaciones. Ella los dejó en entera libertad para organizarse y tomar las decisiones que corresponde”, señaló.