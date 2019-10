Acuña: “La gente me dice, en tus manos está salvar este país” [VIDEO]

Durante un mitin en la región La Libertad, el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, se mostró confiado del apoyo de los ciudadanos para que su partido ostente el poder al llegar a las elecciones presidenciales del 2021.

“La gente que me conoce me dice, en tus manos está salvar este país”, sostuvo Acuña Peralta en medio de los aplausos y risas de los militantes. Sin embargo, su resignación política se dejó entrever al señalar que “no se morirá si no es presidente de la República”.

PUEDES VER Alianza para el Progreso expulsa a excongresista Marisol Espinoza

Asimismo, se refirió a los diferentes procesos judiciales por el que están pasando personajes políticos como Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

“El presidente [Martín Vizcarra] hablará con los líderes de los partidos, yo digo, con el único que puede hablar es conmigo porque los demás están presos”, acotó.

PUEDES VER Acuña pedirá explicaciones a excongresistas de APP que apoyaron “suspensión” de Vizcarra

El fundador de la Universidad César Vallejo también expresó que quiere dejar a Alianza Para el Progreso como un partido que quede en la historia del país.

“Es una oportunidad que Dios nos da. El cuento va a ser: ‘nadie sabe para quién trabaja’, eso va a ser para nosotros”, manifestó.

Marisol Espinoza fue expulsada de APP

César Acuña tomó la decisión de expulsar a la excongresista Marisol Espinoza de las filas de Alianza Para el Progreso luego que esta presentara una demanda de amparo contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, por haber disuelto el Congreso de la República.

La República también conoció que esta decisión fue motivada por el voto en contra que tuvo Espinoza Cruz para que el proyecto de adelanto de elecciones sea archivada en la ahora inexistente Comisión de Constitución.

Mediante un comunicado, el líder de APP, César Acuña, sostuvo que la exvicepresidenta de la República contradijo la decisión de su partido respecto a las reglas claras que tenían sobre el adelanto de las elecciones.

"Ella ha actuado a título personal, confabulándose con los fujiapristas, de quien es aliada, a fin de hacer daño a nuestro partido”, dijo.