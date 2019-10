Yehude Simon pide suspender su militancia tras revelaciones de Odebrecht

Yehude Simon Munaro, exparlamentario y primer ministro durante el gobierno de Alan García, anunció su suspensión de militancia del partido Juntos por el Perú luego que exejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht señalaron haber entregado dinero ilícito para el financiamiento de sus campañas políticas.

A través de su cuenta de Twitter, informó su decisión con el objetivo de “fortalecer la institucionalidad”. Días antes confirmó a La República que estaba dispuesto alejarse de la agrupación política para no perjudicarlos en las elecciones del 26 de enero de 2020.

En su mensaje resalta que tiene la fe de “derrotar el nuevo obstáculo y volver pronto”. Simon ha negado enfáticamente las acusaciones de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú, quien dijo que le correspondía el ‘codinome’ ‘Sipán’.

Captura tweet de Simon.

El último sábado dijo que no tener problema si el Poder Judicial ordena el levantamiento de su secreto bancario y de comunicaciones. Además, enfatizó que él es el principal interesado en que se investigue el hecho.

“Barata tiene que decir a quién le entregó el dinero, en qué momento lo hizo. No puede decirme ‘yo lo he apoyado’. Que me diga cuándo me ha apoyado, a quién entregó el dinero con nombre propio, no queda otra cosa. No puede poner mi nombre tan libremente sin ninguna prueba”, explicó Simon.

Codinome ‘Sipán’

Jorge Barata dijo que el ‘codinome’ ‘Sipán’ ocultaba la identidad de Yehude Simon y del aprista Javier Velásquez Quesquén. El exdirectivo indico que se les transfirieron fondos para sus campañas políticas.

Yehude Simon Munaro cumplió funciones como primer ministro del segundo gobierno de Alan García Pérez desde octubre de 2008 a julio de 2009.

“Yo a la empresa Odebrecht no le he dado ninguna obra, quien se la dio fue el gobierno central (segundo gobierno de Alan García) por intermedio de Proinversión, yo no hice ninguna adenda. Estoy muy molesto y mortificado porque eso afecta a mi familia, a mi y a mis compañeros, de quienes siempre he tratado de ser ejemplo. Ahora Barata dice que sospecha quién es Sipán. (...) Me duele que pongan mi foto conjuntamente con Toledo y los otros porque me parece que eso debería investigarse primero”, dijo a este diario.